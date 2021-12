Helene Marie Fossesholm har ristet av seg skuffelsen fra åpningsrennene i Lenzerheide. Ungjenta hadde 58 løpere foran seg på resultatlisten etter det hun omtalte som en prestasjon på mosjonistnivå.

Kvelden ble åpenbart brukt godt, for det var en strålende blid 20-åring som møtte TV 2 i Oberstdorf.

– Jeg har vært forberedt på at det ville svinge litt siden det har vært en trå høst. Det har det gjort, mildt sagt. Men nå er jeg blitt enig med Silje (Theodorsen) om at vi skal ut og reise kjerringer i morgen, smiler hun.

Fossesholms nyttårsforsett er å gå fort på ski. Men noe mer personlig?

– Jeg skjønner hva du fisker etter. Fy fader! Jeg lever singel-livet, forteller 20-åringen.

STRÅLER: Helene Marie Fossesholm har ristet av seg skuffelsen fra 10-kilometeren i Lenzerheide. Foto: Pål Schaathun, TV 2

Det hindrer ikke skistjernen fra å være på utkikk.

– Jeg har Tinder. Jeg fikset det med bestevenninnen min i høst. Vi har swipet oss slitne i pekefingeren, ler Fossesholm.

Har fått Johaug i afterski-stemning

Hun beskriver Tinder først og fremst som tidsfordriv.

– Hvis du ikke har noe å gjøre, er det alltids mye fint å se på på Tinder. Hvis det er noen som er fine å se på, swiper du til høyre. Det står under hvilke interesser de har. Det er en fordel at det matcher litt der. De må være sporty og like trening. Se på meg da! Jeg er en rastløs person herfra til månen. Jeg kan ikke ende opp med en som sitter på sofaen. Det funker ikke for meg, sier hun engasjert.