Kongen hyllet helsevesenet i nyttårstalen

Under årets nyttårstale hedret kongen helsevesenet, samtidig som han oppfordret til medmenneskelighet og frivillighet i året som kommer.

– Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med, sier kongen.

Hyller helsevesenet

I nyttårstalen benyttet kong Harald anledningen til å hylle innsatsen til de som står i frontlinjen i kampen mot pandemien: De ansatte i helsevesenet.

IMPONERT: Under årets nyttårstale trakk kong Harald frem den avgjørende jobben helsevesenet gjør. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Denne kvelden vil jeg rette en varm takk til helsevesenet vårt: Takk for det livsviktige arbeidet dere gjør for oss alle dag ut og dag inn i dette lange, tunge løpet. Vi er alle dypt imponert over innsatsen deres, sa han.

Videre vil han at vi som verdenssamfunn skal ta lærdom av hvor avhengig vi er av hverandre.

– Jeg håper at denne erkjennelsen vil gjøre oss mer solidariske med våre medmennesker. Og jeg håper at vår felles erfaring vil styrke samarbeidet mellom oss om utfordringer som berører oss alle.

– Gi hverandre nytt mot

Kongen åpnet talen med å si at nordmenn går det nye året i møte med både håp og uro.

– Dessverre ble heller ikke avslutningen av dette året slik som mange av oss hadde ønsket og håpet på. Skuffelse og usikkerhet preger manges hverdag. Anledninger vi hadde gledet oss til må igjen skyves på. Det gjelder også for oss i Kongefamilien, sa han.

Kongen fremholdt at det å bli avskåret fra det sosiale livet over lang tid, gjør noe med oss. Han håper at vi i 2022 finner tilbake til kvalitetsstunder med mennesker som betyr noe for oss.

– Det er ikke bare å gå ut og omfavne verden og mennesker igjen. Som det meste annet trenger også dette litt øvelse. Jeg håper vi i det nye året kan komme hverandre i møte. Og jeg håper vi kan gi hverandre nytt mot, sa kong Harald.

Frivillig innsats

I forbindelse med at 2022 er Frivillighetens år, valgte han i tillegg å innlede det kommende året med en oppfordring:

– I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft.

Kongen pekte på frivilligheten som en av bærebjelkene for enkeltmennesker og for samfunnet, og at den har lidd under pandemien.

– De svakest stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammet: Rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge, sa han.

NYTTÅRSTALEN: Kongen holdt årets nyttårstale ved slottet. Foto: Lise Åserud/NTB

Kongen trakk frem eksempler på mennesker som han mener har gjort en stor forskjell i 2021:

– Pappaen som startet turgruppe med nabobarn som trengte pause hjemmefra. De afghanske ungdommene som begynte å handle for eldre i nærmiljøet. Den godt voksne damen som kveld etter kveld lyttet omsorgsfullt til ensomme unge på hjelpetelefon, sa kong Harald.

Kongen minnet om at alle har behov for noen eller noe, og at alle har noe å bidra med.

– Jeg vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige, sa Kongen i årets nyttårstale.

– Hver og én av oss kan bety noe

Gjennomgående i Kongens tale ble det poengtert viktigheten av å lytte, være der for hverandre og å vise vennlighet og velvilje.

Kongen poengterte at han selv mente nøkkelen til at vi mennesker kan leve godt sammen ligger i innlevelse i andre menneskers liv.

– Jeg tror det er avgjørende at vi tar oss tiden og bryet med virkelig å lytte til andres opplevelser – med ønske om å forstå.

Avslutningsvis ga han en beskjed til alle - både de som følte på sorg og savn, på uro og utmattelse, eller glede og forventning.

– Jeg håper vi kan gå inn i det nye året med tid og krefter til det som styrker oss: Ved å lytte til hverandre med interesse og innlevelse. Ved å finne tilbake til vennskap og gode samtaler. Ved å tro på at hver og én av oss kan bety noe for andre mennesker.

– Godt nytt år!