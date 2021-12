Amedia: Håp om at samtlige aviser kan komme ut fredag

Amedia har et håp om at nødløsningen gjør at alle aviser kan komme ut fredag.

Amedia opplyser at de har et håp om å få ut samtlige aviser fredag, etter at de ble rammet av et dataangrep.

– Siden i går har vårt primære mål vært å få etablert en fullverdig printproduksjon for papiravisene våre. Vi fikk ut 13 aviser i går, trykt og levert på dørmattene og i postkassene til abonnentene våre.

Amedia opplyser at mellom 65 og 70 aviser kommer ut fredag.

– Slik det ser ut nå, har vi godt håp om at samtlige aviser kommer på gata i morgen, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han sier de har jobbet med å få oversikt over situasjonen med om data har kommet på avveie.

– Situasjonen slik den er nå, så kan vi verken bekrefte eller avkrefte at data er på avveie, vi gjør fortløpende analyser, sier Nedregotten.

Amedia ble rammet av et omfattende dataangrep natt til tirsdag. Det har lammet mediekonsernets systemer, og onsdag kom det ikke ut aviser. Torsdag klarte Amedia å få ut 13 aviser.

Hackerne som angrep Amedia, har lagt igjen et krav om løsepenger. Selskapet har besluttet at de ikke vil betale.

– Fremmede har tatt seg inn på deler av våre servere, og kryptert dataen vår. Det er lagt igjen en tekstfil med lenke som peker videre til en ekstern side. Vi har ikke fulgt den - men vi antar det inneholder krav. Det er overlevert til politiet, sa data- og teknologidirektør Pål Nedregotten i Amedia til TV 2 torsdag.