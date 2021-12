Conte ber om nye spillere: – Så etter to uker at vi måtte forsterke laget

Se høydepunkter fra Southampton-Tottenham øverst!

Antonio Conte har fått en god start som manager for Tottenham. Etter at italieneren tok over etter Nuno Espirito Santo i november, har Spurs gått ubeseiret i Premier League, med fire seire og tre uavgjorte kamper.

De liljehvite ligger nå fem poeng bak fjerdeplassen i Premier League, erkerivalen Arsenal, med to kamper til gode. Tottenham har for alvor meldt seg på i kampen om Champions League-spill neste sesong.

Conte er likevel alt annet enn tilfreds med tingenes tilstand på Tottenham Hotspur Stadium.

På torsdagens pressekonferanse gjorde Conte det klart at troppen hans ikke er god nok for å kvalifisere seg til Champions League og at Tottenham trenger nye spillere når overgangsvinduet åpner i januar.

– Helt klart. Etter bare to uker sa jeg at vi trenger å forsterke laget og det er helt klart at vi må øke kvaliteten i troppen. Jeg var sikker etter sju dager, ti dager, to uker om dette... Deretter gjorde jeg noen evalueringer for å finne ut hvilke spillere jeg kunne stole på og hvilke jeg ikke kunne stole på, sa Conte.

Den tidligere Chelsea-treneren, som er den første treneren i Tottenhams historie til å gå ubeseiret i sine første sju ligakamper, la senere til:

– Laget trenger mer kvalitet, men på en skikkelig måte. Før vi tenker på plasser i Europe må vi anerkjenne at nivået i Premier League er veldig høyt. Nå er vi i midtsjiktet og vi må tenke på å bygge noe sterkt. Derfor mer jeg om tålmodighet og tid fordi gapet til de beste er veldig stort og vi må jobbe mye og hardt, samtidig som vi bygger lag og forsterker troppen.

Mener Tottenham må overpreste 200 prosent

I toppen er det et gap på seks poeng fra Liverpool på tredjeplass til Arsenal på fjerdeplass. Samtidig er det jevnt blant lagene bak Arsenal, der både Tottenham og Manchester United, for eksempel, har spilt to kamper færre enn konkurrentene.

– Jeg vet ikke hvem som er favoritter. På papiret er det åpenbart fire veldig sterke klubber med gode lag: City, United, Chelsea og Liverpool. Jeg synes disse er de fire beste lagene og de må feile for at vi skal komme oss til Champions League, sier Conte om kampen om topp fire, og legger til:

– Vi må også være veldig gode, fordi man har også Arsenal, West Ham, Leicester, Everton, mange, mange gode lag. Man må håpe at de andre feiler og at vi er gode og overpresterer 200 prosent.

Contes Tottenham spiller første nyttårsdag borte mot Watford. Deretter har han en måned på å signere spillerne han ønsker seg.

