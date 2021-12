Emil Iversen gjorde helomvending og bestemte seg for å fortsette Tour de Ski tross nedturen i Lenzerheide.

Iversen var langt nede etter 59. plassen i Lenzerheide.

– Det som er fint med å være skiløper er at man bestemmer ting selv. Det er ene og alene jeg som bestemmer, men jeg har snakket med Nossum og broren min Mats. Alle var enige om at det var idiotisk å reise hjem, sier Iversen til TV 2.

– Nå er jeg i lavlandet. Det er fellesstart. Jeg tror det blir godt å få noen dueller mann mot mann. Jeg har gått alene i hele år. Jeg har ikke vært i et heat eller en fellesstart. Det er der jeg som regel har hatt mine beste skirenn, sier Iversen.

– Vil kjøpe meg en liter taxfree-vodka og finne noen tørste kompiser

Trønderen antydet at ville hoppe av Tour de Ski-sirkuset i går. Han lanserte også et forslag om å ta seg en Meråker-fest, noe TV 2-ekspert Petter Northug advarte mot.

Northug er glad for at Iversen har tatt til fornuften.

– Jeg er veldig glad for at han la vekk planene om vodka på tax-free. Meråker-kompisene må vente til etter OL, sier Northug.

– Nå venter en løype og arena som passer Iversen. Det er svinger og det er teknisk. Der er han jævlig god. Han fungerte ikke i høyden, men nå har vi flyttet oss lavere. Det kommer to veldig gode øvelser for Iversen her, fortsetter Northug.

Sist Iversen gikk løp i Oberstdorf tok han VM-gull på femmila. Det etter en høydramatisk avslutning der Johannes Høsflot Klæbo ble disket.

– Kommer Iversen inn i tredjeposisjon i morgen vet han at alt kan skje. Han er god i utforkjøringen, kanskje på høyde med Klæbo. Han kan gjøre det store i morgen, smiler Northug.

Iversen innrømmer at han tenkte tilbake på de dramatisk mars-dagene på dagens trening.

– Det er spesielt å være tilbake. Jeg har mange gode minner herfra, sier han.

– Hva er øyeblikket du husker best fra femmila?

– Det er da jeg satt inne i bua og Doris fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) fortalte at jeg hadde vunnet. Det var et spesielt øyeblikk, sier han.