Kylie Jenner har født

Nyheten deler den nybakte moren på Instagram, sammen med et blått hjerte, som kan tyde på at hun har fått en sønn.

Fansen har lenge spekulert i om Jenner har født, og har ventet i spenning på når og hvordan hun ville annonsere barnets ankomst.

Nå overøses den nybakte moren med gratulasjoner, og flere poengterer den fiffige fødselsdatoen 02.02.22.

BLÅTT HJERTE: Emojien Jenner har brukt kan tyde på at hun har fått en sønn. Foto: Instagram /@kyliejenner

Fra før av har Jenner (24) og Scott (30) datteren Stormi Webster som fylte 4 år 1. februar. Dermed er Stormi akkurat 4 år og en dag eldre enn sitt nye søsken.

De første romanseryktene om Jenner og Scott startet i 2017. Året etter fikk de sitt første barn sammen. I begynnelsen av oktober i 2019 meldte flere amerikanske medier, blant annet TMZ, at paret hadde valgt å ta en pause.

Nesten et halvt år senere kom nyheten om at de igjen var blitt et par.

Scott og Jenner avbildet sammen i 2019. Foto: Rich Fury / AFP

Holdt graviditeten hemmelig

Den første graviditeten i 2018 holdt Jenner privat. Da oppholdte hun seg så mye som mulig hjemme for å unngå søkelyset, uttalte Jenner i ettertid.

Da Jenner valgte å dele det første bildet av datteren, som kun viste hånden hennes, slo det rekorder og ble det mest likte bildet på Instagram.

Under denne graviditeten har Jenner derimot vært svært åpen. Hun har flere ganger delt bilder hvor magen er i fokus til hennes 300 millioner følgere på Instagram. I tillegg har hun stilt opp i intervjuer og stadig blitt fotografert av paparazzier.

STOLT MOR: Jenner har flittig delt bilder hvor magen er i fokus. Foto: Instagram /@kyliejenner

Superstjernen ble først kjent gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashian». Nå står hun bak sitt eget sminkemerke Kylie Cosmetics, som har gjort henne svært rik.