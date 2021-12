Varetektsfengsles i fire uker etter utforkjøring på Hardangervidda

To menn varetektsfengsler i fire uker etter å ha kjørt utfor et stup på 10-20 meter på Hardangervidda, etter at det ble funnet narkotika i bilen.

Torsdag ble to menn i 30-årene fremstilt for varetektsfengsling etter at en bil havnet utfor et stup på Hardangervidda tidligere denne uken.

Påtalemyndighetene ba om at de to mennene fengsles i fire uker, noe de fikk innvilget, skriver Bergens Tidende.

Begge to undergis brev- og besøkskontroll.

Bilen med de to i kjørte av veien ved Litlastølshallet på riksvei 7, og en bekjent av dem varslet politiet. De to var ved bevissthet, men kalde da redningsmannskaper kom til stedet. Bilen hadde falt 10–20 meter ned en bratt skråning.