David Toska blir gjest i TV 2s sjakkstudio

David Toska håper at den kriminelle bakgrunnen ikke blir et forstyrrende element i sendingen.

David Toska har vært en fri mann i tre og et halvt år. Siden har han bare gjort ett intervju.

Bergenseren er i full jobb, har samboer og barn.

På privaten gjør han ikke mye ut av seg. Ikke at han bevisst går i isolasjon – han kan ta seg en tur på pub – men som oftest finner man ikke Toska på byen eller i andre tilstelninger.

– Men det tror jeg er ganske vanlig når folk blir litt eldre. At de er litt mer hjemmeværende, mener han.

Uansett er det i sterk kontrast at han mandag og tirsdag blir å finne på TV.

Da skal ransdømte Toska, sammen med TV 2s sjakkeksperter, ledsage seerne gjennom Magnus Carlsens jakt på en ny triumf i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.

– Jeg er glad for at det er sjakk. Og at det er noe nytt. Noe som ikke har å gjøre med det jeg var kjent for fra før, sier 46-åringen.

SJAKKGJEST: David Toska skal sitte i sjakkstudio med TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre), programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid. Foto: Erik Teige / TV 2

Fikk sjakkompis i fengsel

Toska anslår at han var rundt 15-16 år da han sluttet å spille sjakk. Som tenåring var han talentfull. Et av partiene hans i ungdoms-NM ble løftet frem i avisen.

Å satse, noe som gjerne innebærer dypdykk i teoribøker, lå ikke for Toska da.

Noen år senere var han blitt yrkeskriminell. Den verdenen var altoppslukende, i motsetning til sjakk og skolegang.

I fengsel møtte han en annen innsatt som spilte. Toska hadde glemt gamle kunster. Han irriterte seg over eget nivå.

Bøker og en innlånt sjakkcomputer ble hjelpemidler. Partiene mot hans nye venn ble spilt med dyp konsentrasjon – helt til de plutselig kunne bli avbrutt av innlåsing i fengselet.

STUDIOGJEST: Her får David Toska en innføring av sjakkommentator Heidi Røneid. Foto: Erik Teige / TV 2

Senere i soningen møtte han en mann fra gamle Jugoslavia, hvor han virkelig fikk prøvd seg.

Toska fant tilbake til sitt gamle nivå.

I hvert fall noe i nærheten.

Interessen gjenopptok han ikke lenge før Magnus Carlsen vant VM i 2013, da sjakkfeberen herjet innenfor landegrensene.

– Det var omtrent samtidig. Så det var kanskje flere ting som gjorde at jeg begynte å interessere meg igjen. Jeg fulgte med på alle mesterskapene.

– Hvor god tror du at du kunne blitt hvis du ikke hadde gitt deg?

– Jeg tror jeg kunne blitt ganske god hvis jeg hadde satset, men ikke ekstremt god. Det tror jeg ikke.

INTERNETTSPILLER: Nå om dagen spiller David Toska stort sett bare sjakk på internett. På sjakkserveren Lichess har han en rating på rundt 2000, bare noen hundre poeng unna summene som kan gi offisielle titler. Toska tror imidlertid at ratingen ville vært litt lavere om han spilte i klassiske turneringer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ingen innsigelser

Toska ble utpekt som hovedmannen bak NOKAS-ranet.

I april er det 18 år siden han og åtte andre personer skjøt seg gjennom en glassrute i kjelleren til Norges Bank. Mer enn 50 millioner kroner har fortsatt ikke kommet til rette.

FANGET PÅ KAMERA: Her er et av overvåkningsbildene fra ranet.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av en av ranerne.

Hans etterlatte har ikke noe imot at Toska stiller på TV.

– Jeg har snakket med familien. Ingen hadde noen innsigelser på om dere bruker Toska. Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt, sier Kjetil Klungland, den avdøde politimannens sønn.

Ranet er norgeshistoriens største.

Toska ble pågrepet på dagen ett år etter.

Totalt ble han dømt til 20 års ubetinget fengsel, inkludert andre forhold.

ETTERLYST: Toska ble etterlyst av politiet i 2004. Foto: Politiet

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, forklarer hvorfor de inviterer Toska som gjest til sjakkpanelet.

– Etter at initiativet kom fra sjakkmiljøet i Bergen, har vi brukt en del tid og gått de nødvendige rundene for å kunne ta en beslutning vi nå føler oss komfortabel med. De samlede tilbakemeldingene fra de vi har snakket med tilsier at dette er et positivt tiltak. Vi har vært spesielt opptatt av å høre med familien Klungland og deres holdning har vært tillagt stor vekt, sier Jansen Hagen.

TV 2S SPORTSREDAKTØR: Vegard Jansen Hagen.

– Vi har også hatt grundige samtaler med David Toska selv i forkant og opplever han som kunnskapsrik, nysgjerrig og engasjert, og en som kan tilføre sendingene våre noe. Vi har en stor rettighetsportefølje med hundrevis av timer med sjakk i løpet av 2022 og er opptatt av å ha variasjon på gjester i tillegg til våre faste eksperter: Hans Olav Lahlum, Jon Ludvig Hammer og Maud Rødsmoen, poengterer TV 2s sportsredaktør.

Skal ha vært opphavet til kallenavnet

Historien om sjakkspilleren David Toska begynte tidlig på 80-tallet.

Stefaren lærte ham opp som liten gutt. Toska begynte på en sjakklubb i Bergen, og husker fortsatt at han vant en premie i en turnering.

– Det var litt gøy, da. Da ble det til at jeg fortsatte med det, minnes han med et smil.

Familien flyttet til Oslo. Toska var ikke gamle gutten. På hans nye skole, Ullevål, var det et godt sjakkmiljø. En ildsjel var trener og ga bort tips.

Toska og medelevene gjorde det skarpt i skolemesterskap. Laget var blant de beste i Norge på den tiden, men han markerte seg også individuelt.

I 13-14-årsklassen i ungdoms-NM ble det en fjerdeplass, selv om han plukket like mange poeng som spilleren nest øverst på pallen.

Dessuten vakte Toskas spill oppsikt.

TAR AVSTAND: David Toska sier at han neppe ville stilt opp i for eksempel et krimprogram. – Alt som handler om mitt gamle liv som kriminell synes jeg er litt kjedelig. Jeg prøver ikke å spille videre på den identiteten. Det er en idé jeg har hatt: Å finne en helt ny ting å drive med. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Knut Bøckman, som hadde en sjakkspalte i Aftenposten, skrev at både Toska og motspilleren hadde så store utviklingsmuligheter at de burde være å finne i norsk elite om en del år.

«Måtte bare David Toska og de andre friskfyrene blant hans jevnaldrende beholde sin sans for kombinasjonskunsten!», skrev Bøckman.

Lovordene så igjen sitt lys i kjølvannet av NOKAS-ranet.

Norsk Sjakkblad gjenga spalten i 2005.

Selv hadde spaltisten helst sett, av hensyn til sjakkens omdømme, at sitatet «ikke ble trukket frem i dagens dystre kontekst», skrev magasinet.

Av mediene fikk Toska kallenavnet «Mesterhjernen». Det skjedde mens han var på rømmen.

Ole Valaker, som underviser i sjakk, drifter en av Norges største klubber for barn og arrangerer store mesterskap, mener at partiet fra ungdoms-NM ble opphavet til kallenavnet.

Han forteller at han fant artikkelen frem for en journalist, og at kallenavnet prydet forsiden dagen etter.

– Det var jo selvfølgelig det kriminelle, men det var koblet til at han hadde spilt sjakk. Det var knaggen og halmstrået: Det partiet, mener Valaker.

I RETTEN: Her er David Toska under åstedsbefaringen i 2005, og peker ut glassruten ranerne skjøt seg gjennom på de første bildene. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Toska ble pågrepet i Spania.

Iført lusekofte under rettssaken ble han rikskjendis. En undersøkelse, gjengitt av NRK, viste at mediene langt oftere omtalte ham som «Mesterhjernen» enn «mulig drapsmann».

Kritiske røster var bekymret for at han ble bygget opp som et forbilde for andre kriminelle på grunn av positivt ladede ord.

Hva tenker han selv, snart 18 år senere, om kallenavnet?

– Det var jo litt komisk, men kanskje litt ufortjent og, svarer Toska og ler.

– Du synes det?

– Ja da, det var en viss humor i det. Men det var kanskje litt ufortjent.

– Hvorfor mener du at det var ufortjent?

– Jeg tror ikke jeg er noe spesielt glupere enn folk flest. Men de ville vel lage sånne – hva skal man si – karakterer av oss. Så alle fikk tildelt en rolle i det spillet, mener Toska.

PRIVAT: David Toska har sagt nei til det aller meste som har kommet av forespørsler fra media. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Hvordan opplevde du det å bli så kjent?

– Det var litt ubehagelig.

– Men jeg hadde jo bedt om det. Jeg hadde ikke akkurat gått stille i dørene, er han rask med å legge til.

De sjakkinteresserte kjenner Heidi Røneid fra NRKs sendinger, senest under Magnus Carlsens VM-partier.

SJAKKOMMENTATOR: Heidi Røneid kommer også med rosende ord om Toskas sjakkompetanse. – Online-ratingen avhenger litt av hvilken plattform man er på, men generelt er 2000 kjempebra. Og vi vet jo at han var en god sjakkspiller, sier hun. Foto: Erik Johansen / NTB

Under Tata Steel skal hun være med å kommentere partier for TV 2. Røneid har ingen betenkeligheter ved å jobbe med Toska.

Tvert imot er hun positiv til gjesteopptredenen.

– Jeg tenker at det blir som å jobbe med enhver annen person. Han har sonet for det han har gjort, er en god spiller og vi deler jo en stor interesse for sjakk, påpeker hun.

Sjakkommentatoren reflekterer videre:

– Jeg ser for meg at noen kanskje kan reagere på det. Samtidig er det sånn i Norge at vi ønsker at folk skal komme tilbake til samfunnet etter at de har sonet straffen. Da må vi være åpne for at de skal kunne delta og bli inkludert. Hvis vi ikke gjør det, risikerer vi at de som har sonet må velge mellom å være alene og gå tilbake til et miljø der de har vært akseptert.

Noe av det jeg liker aller best med sjakk, er at det ikke spiller noen rolle hvilken bakgrunn eller jobb du har, hvor mye du tjener eller hva du gjør til vanlig. Når man møtes over brettet, er alle like. Det er rom for alle. Heidi Røneid, sjakkommentator

I likhet med Røneid, viser mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen til prinsippet rettsstaten bygger på.

– Den personen som har begått en kriminell handling, og har tatt sin straff og gjort seg ferdig med den, må jo få en anledning til å fungere på normalt vis i samfunnet, påpeker han.

– TV 2 inviterer ham som gjest for sin sjakkbakgrunn, og det mener jeg må være helt akseptabelt.

– Det er åpenbart at folk vil reagere. Men jeg synes ikke det nødvendigvis er avgjørende for om han skal være invitert eller ikke, fortsetter Bodahl-Johansen.

Han mener at saken ville vært noe annerledes om Toska ble invitert for å snakke om NOKAS-ranet og hele den bakgrunnen.

– Det må selvfølgelig også være akseptabelt i pressen, men det krever en helt annen skjerpet journalistikk. Fordi at da stiller det seg helt andre krav til den journalistiske tilnærmingen, forklarer mediekritikeren.

GJENKJENT? – Det er noen som kommer og sier at «du ligner på han der David Toska, jeg vet ikke om du har hørt det før?». Og så er det andre som har gjenkjent deg. Men det har ikke vært noe ubehag rundt det, sier David Toska. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Toskas nye liv

Samtidig som Toska gjenopptok sjakkspillingen under soningen, utdannet han seg. Først en bachelorgrad i matematikk. Høsten 2015 begynte han på en grad som dataingeniør.

Der han tidligere knapt kunne tenke på noe annet enn å planlegge ny kriminalitet, var det, ifølge Toska, bare utdanningen han tenkte på i flere år.

– At kriminaliteten var altoppslukende, hvordan har du jobbet for å komme deg ut av det?

– Det har vel bare vært å finne noe nytt som er altoppslukende. Som kanskje er litt mindre destruktivt. Som er litt mer bærekraftig. Nå har jeg begynt med programmering. Det har jeg holdt på med de siste seks-syv årene.

– Det tok veldig mye fokus. Det var omtrent det eneste jeg gjorde i en lang periode.

Nå bor David Toska i Bergen med samboeren. Sammen har de en datter på seks måneder.

SJAKKGJEST: David Toska er glad for at det er nettopp sjakk han skal snakke om når han skal være på TV. Foto: Tor Henning Flaatten

Snart skal han ut i pappaperm.

Han har også en sønn, som han regelmessig besøker i Oslo. Han er 18 år, går på videregående og er en ivrig gamer.

Toska jobber som programmerer i et innovasjonsprosjekt innen psykisk helse.

Han fikk først tilbud om et lite engasjement mens han jobbet med mastergraden. Siden har det utviklet seg til noe mer langvarig.

Mottakelsen på en ny arbeidsplass, for en av Norges mest kjente forbrytere, beskriver han som «ganske upåfallende».

– Det føltes jo litt rart i begynnelsen, da, påpeker Toska.

– Jeg følte meg litt som et sånt fremmedlegeme da jeg var på de første møtene og sånn. Men gradvis gikk det over. Men det var sånn jeg følte det.

– Har du tenkt på hvilke reaksjoner du kan få etter å ha vært på TV?

– Ikke så veldig mye. Det kommer helt sikkert til å bli noe. Jeg håper at det går over og at folk kan fokusere på sjakken. Jeg tror at det veldig fort kommer til å gli over, i hvert fall for min del. At det som får stå i fokus er det som skjer på sjakken, og at min historie ikke blir et forstyrrende element.

