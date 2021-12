Danket ut Formel 1-fører i prestisjefull kåring

Det britiske mediehuset Autosport har en høyt respektert posisjon innenfor bilsport.

Hvert år presenterer de lister og kåringer over bilsportutøvere verden over. I år figurerer vår egen Dennis Hauger i to av dem:

I topp 50-rangeringen over bilsportutøvere verden over rangeres han som nummer 41. Svenske Johan Kristoffersen er med sin 47.-plass den eneste andre fra Skandinavia på listen.

I en særskilt rangering av utøverne i Formel 2 og Formel 3 havner Hauger på 2.-plass – bak fjorårets suverene F2-mester Oscar Piastri.

Med det legger 18-åringen fra Aurskog bak seg Guanyu Zhou, som har sikret seg Formel 1-sete for Alfa Romeo neste år.

HISTORISK: Guanyu Xhou blir Kinas første Formel 1-fører. Her avbildet på Formel 1-testene for Alfa Romeo i Abu Dhabi tidligere i Desember. Foto: XPB / Press Association Images.

Erkerivalen gjennom Formel 3-mesterskapet, Jack Doohan, er rangert som nummer fire på listen.

Autosport begrunner Haugers plassering slik:

– Ved å dominere fra start til slutt var Dennis Hauger den enestående stjernen i Formel 3 i 2021. Med å slå tilbake etter en forferdelig 2020-sesong – hvor han endte på 17. plass sammenlagt – beviste Red Bull-junioren gjennom overgangen til Prema selvsikkert sin dominans over teamkameratene Olli Caldwell og Arthur Leclerc, som endte på henholdsvis 8.- og 10. plass.

Listen kan du lese i sin helhet på Autosports nettside.

Den norske racingsensasjonen er hjemme på juleferie i Aurskog i disse dager.

Tidligere i desember gjennomførte han sine første Formel 2-tester i Abu Dhabi for Prema Racing, som også er teamet han etter all sannsynlighet kjører for kommende sesong. Kun siste bekreftelsen gjenstår.

– Det har vært en intens sesong, men jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi klarte å ta tittelen. Det er godt å komme hjem til jul og være med familie og venner, for det er ikke akkurat så mye tid til det gjennom sesongen med mye reising, så det er godt å koble av litt og være med de hjemme, sa Hauger selv da han gjestet God Morgen Norge rett før jul.