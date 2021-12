Raser over FHI sin revurderings-nekt: – Jeg har ikke ord

Til tross for at smitte- og innleggelsestallene har sunket, vil de nåværende tiltakene ikke bli revurdert før midten av januar. Nå reagerer bransjen.

Strenge koronarestriksjoner ble innført for bare noen uker siden. Tiltak som har ført til en annerledes jul for mange, men som også i høyeste grad har gått hardt utover reiseliv-, kultur- og utelivsbransjen.

Men lave smittetall og få sykehusinnleggelser er uansett ikke nok for at restriksjonene blir revurdert før 14. januar.

Den beslutningen er ikke bransjen fornøyd med.

– Jeg merker jeg blir svært frustrert, sier Karl-Henning Svendsen til TV 2.

– Oppgitt

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sa til TV 2 tidligere i dag at til tross for en lidende bransje, vil tiltakene vedvare enn så lenge.

– Situasjonen er ustabil med tanke på smitte videre, og når vi kan lette på tiltakene kommer an på hvor raskt smitten sprer seg.

Karl-Henning Svendsen er CEO i NoHo Norway som driver flere av Oslo sine største utesteder.

Når TV 2 forteller Svendsen at de nåværende restriksjonene ikke vil bli revurdert før midten av januar, er svaret klart:

– Jeg har ikke ord, jeg er oppgitt, uttrykker han og fortsetter:

– Vi må jo hele tiden se an situasjonen dag til dag - da må de også kunne gjøre det.

Klar bønn til regjeringen

Han mener situasjonen er kritisk, og etterlyser handlekraft og støtte til en desperat bransje.

– De har jo sagt at de vil hele tiden se effekten av tiltak de har innført, og man stoler jo på at FHI har kompetansen til det de beslutter. Nå blir jeg bare oppgitt over at de ikke klarer å ha to tanker i hodet på samme tid, sier Svendsen.

Svendsen mener de nåværende restriksjonene kunne vært løst på en bedre måte for å ikke ramme næringen like hardt.

– Om det så bare hadde åpnet for bordservering og koronapass, så hadde det hjulpet mye.

Han har en desperat bønn til regjeringen:

– De sier jo at norsk økonomi går bra, men det går jo ikke bra med reiseliv, kulturliv og utelivsbransjen? Hvorfor kan de ikke stille opp for oss?

Nåværende restriksjoner for restauranter, kafeer og uteliv: Skjenkestopp





Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.





Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1m (f.eks dansing).





Serveringsstedet skal sørge for smittevernet, men du må også passe på at dere ikke er for mange.





Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntak mens man sitter ved bordet.





Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.



Kilde: Regjeringen. no

– Hadde betydd alt

Svendsen forklarer at NoHo Norway har stengt alt, men fortsatt beholdt de ansatte i full stilling.

– Det er klart det er krevende med den støtteordningen som er i dag å gi ut lønn uten å ha noen omsetning. Alt er jo stengt, men vi driver med kursing, nedvasking av alle steder og forberedelser til å kunne åpne igjen, sier han og legger til:

– Våre ansatte er garantert lønn ut desember og januar, men det er jo begrenset hvor lenge vi kan ha folk på lønningsliste uten inntekter.

Dersom det ble aktuelt med tidligere lettelser av restriksjonene, ville det ifølge Svendsen vært helt avgjørende.

– Det hadde betydd alt. Da hadde vi jo hatt noe omsetning.