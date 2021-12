Kan bli forbudt for katter å være ute alene i Australia

Katters massedrap av australske fugler, pattedyr og pungdyr de siste årene er grunnen til at landet nå vurderer å forby kjæledyrene å bevege seg fritt utendørs.

Et landsomfattende prosjekt for å redusere drapene på lokalt dyreliv i Australia kan føre til at landets katter må belage seg på å være innendørs døgnet rundt, dersom de foreslåtte lovendringene blir godkjent, ifølge Daily Mail Australia.

PORTFORBUD: Illustrasjonsfoto. Australske katter dreper så mange ville dyr i landet at de nå kan bli tvunget til å følge strenge regler om å holdes innendørs døgnet rundt. Foto: Nick Ansell / PA / NTB

Forskning viser at hver eneste australske villkatt dreper mer enn 740 lokale dyrearter årlig, men også kjæledyrkatter er en del av problemet. I snitt dreper nemlig australske kjæledyrkatter 180 dyr i året.

Det er en kraftig økning fra tidligere år, hvor gjennomsnittet har vært 75 dyr, og det er grunnen til at Australia nå planlegger en lovendring for å få bukt med problemet.

Millioner drept hvert år

På landsbasis dør tre millioner pattedyr, to millioner krypdyr og en million pungdyr hver dag av angrep fra australske vill- og kjæledyrskatter.

SLUTT PÅ MOROA: Australske katter må gi opp sine jakttendenser dersom de vil beholde friheten til å gå ute alene. Foto: Yui Mok / PA / NTB

I den australske hovedstaden Canberra planlegges det nå at alle nye katter må holdes innendørs fra midten av 2022 dersom eieren vil unngå en saftig bot på 1600 australske dollar, eller nærmere 10.000 kroner.

I byen Bendigo i nabostaten Victoria nord for Melbourne, må katteeiere allerede nå holde kattene sine innenfor eiendommen sin.

Om de ikke gjør det, risikerer de at katten blir tatt av en oppsynsmann, og at de må betale en bot på 120 dollar, nærmere 800 kroner, for å få kjæledyret sitt tilbake.

Portforbud for katter

I Adelaide Hills i Sør-Australia er katter tvunget til å være inne mellom klokken 20.00 på kvelden og 07.00 på morgenen, mens det er innført forbud mot katter på offentlige områder i byen Fremantle i Vest-Australia.

BØLLE: Australske katter dreper millioner av pattedyr, fugler og pungdyr i landet hvert år. Det bekymrer myndighetene. Foto: Julian Stratenschulte / AFP / NTB

De nye reglene må fremdeles godkjennes av Vest-Australias delstatsparlament, men hvis det vedtas, vil katter bli utestengt fra veier og gangstier med mindre de går i bånd.

– Dette handler om å beskytte dyrelivet vårt, og det handler også om å bidra til å holde folks katter trygge mot katteslagsmål og påkjørsler av bil, sa rådmann i Fremantle, Adin Lang, til ABC News.

Likestilt med hunder

Reglene vil sette australske katters rettigheter på lik linje med hunder, og vil bety at de kun kan være ute om de går i bånd.

Hittil har lovforslaget blitt godt mottatt av mange katteeiere og oppdrettere, som ønsker mer fokus på ansvarlig kjæledyreierskap.

Det er også iverksatt prosjekter i Australia hvor villkatter fanges og kastreres før de slippes tilbake i det fri i et forsøk på å redusere antallet katter uten et fast hjem.