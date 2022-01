Dette sier aksjeekspertene om 2022

I år har aksjene på Oslo Børs i snitt kastet av seg over 20 prosent, og svært mange vanlige folk har brukt 2021 på å debutere på børs med stor suksess.

Kan det fortsette? Det er spørsmålet ingen kan svare på, men ved inngangen til et nytt år er det tre ting det er verdt å følge med på.

1) Sterk prisstigning

Globalt er prisstigningen, inflasjonen, høyere enn vi har sett på mange år. I USA nådde den årlige prisveksten 6,8 prosent i november – det høyeste på 40 år. Her hjemme bidro høye strømpriser til en inflasjon på 5,1 prosent i november.

Denne situasjonen vil trolig føre til høyere renter, noe som igjen kan ramme veksten i verdensøkonomien.

USIKKERT: Det er foreløpig usikkert hvordan uvanlig høy prisstigning og økende renter vil påvirke markedene i 2022 Foto: Mark Lennihan

Men situasjonen gir også muligheter, mener investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Det positive med økt inflasjon og renter er at Oslo Børs er full av selskaper innenfor råvare og finansindustrien som tjener på disse faktorene. Slikt sett ser det bra ut for Oslo Børs inn i 2022.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, er heller ikke spesielt bekymret for råvaremangel og prispress. Så langt har dette bare ført til økt etterspørsel, som igjen bidrar til bedre inntjening i selskaper som kan ta bedre betalt.

– Egentlig er det vanskelig å vite hva som driver inntjeningen i dette klimaet, og vi vil derfor følge inntjeningsutviklingen til selskapene nøye. Akkurat i dag ser det bra ut med råvarepriser, shippingrater, oljepriser og gasspriser på høye nivåer. Det skyldes jo igjen at aktiviteten globalt er høy, men det kan endre seg når stimulansene opphører og rentene kommer opp.

2) «Kule» selskaper mer risikable

– Eier man derimot mange nyoppstartede tech og fornybare selskaper, kan dette blir et veldig dårlig år, poengterer Mads Johannesen.

Han sikter da til de mange ferske selskapene som først og fremst er attraktive fordi mange tror de skal tjene penger lenger fram i tid. Med økende rente tar det lenger tid før disse selskapene er lønnsomme.

– Det finnes mange aksjer som er hyggelig priset, og da ser jeg ingen grunn til å kjøpe de som er dyrere og kan bli dyrere, supplerer Robert Næss.

– Når vi i tillegg kan vente oss mer inflasjon, så vil det i praksis bety at en stor andel av selskapene vil se vekst i inntjeningen, og da trenger man ikke de dyre «vekstaksjene».

Tall fra Aksje Norge viser at de aller fleste privatinvestorene bruker pengene sine på hovedlisten på Oslo børs. Samtidig økte andelen som også bruker penger på de mer risikable og «kule» vekstselskapene på Euronext Growth markant i 2021.

– Hvor bekymret skal vi være for at stadig flere nordmenn velger å investere i de nye vekst-aksjene notert på Euronext Growth?

– For mange småsparere er det å investere i selskaper notert på Euronext Growth en fin anledning å komme tidlig inn i nye selskaper, mye tidligere enn hva som hadde vært mulig hvis de skulle vente på en ordinær børsnotering på Oslo Børs. Dog er det viktig å si at dette er selskaper som er i en vekstfase der risikoen er stor. Med det så menes at sannsynligheten er også stor for at veksten tar lengre tid, koster mer eller uteblir, sier daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge.

Kilde: Aksje Norge

3) Pandemien og krisetiltakene

– Jeg tror ikke pandemien blir så viktig. Selv om vi er inne i en pandemi så greier de fleste å få utført jobbene på en god måte samtidig som man handler varer som før. Når myndighetene i tillegg stimulerer økonomien gjennom lave renter og direkte støtte, så blir det et godt klima for selskapene, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– Risikoen ligger heller der når pandemien er definitivt vekke og stimulansene opphører.

Mads Johannesen er heller ikke bekymret for pandemien. Han peker heller på en type risiko som alltid er til stede, men som ofte er umulig å forutsi:

– Den absolutt største trusselen for 2022 er den vi dessverre ikke vet. Det som gjør størst skade på aksjemarkedet, er det som ingen hadde sett for seg på forhånd, et typisk tilfelle kan være koronaviruset. Det er disse eksogene hendelsene som jeg er mest nervøs for – de kjente ukjente, sier Mads Johannesen.

Avslutningsvis har Kristin Skaug et enkelt tips når man leser eksperttips nå ved årsskiftet.

– Aksjefolk og aksjeforvaltere er alltid positive. Makrofolk er per definisjon negative. Snittet av rådene fra disse to gruppene er nok noe nærmere virkeligheten.