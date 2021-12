Derfor vil ikke FHI lette på tiltakene

Etter de rekordhøye smittetallene i midten av desember har både smitte- og innleggelsestallene sunket. I hele landet er det en nedgang i smitte med deltavarianten, men en klar økning i antallet tilfeller med omikron.

Til tross for nedgangen mener FHI det er for tidlig å lette på tiltakene, selv om utesteds- og restaurantbransjen rammes hardt av skjenkestoppen.

– Situasjonen er ustabil med tanke på smitte videre, og når vi kan lette på tiltakene kommer an på hvor raskt smitten sprer seg, sier fagdirektør i FHI, Frode Forland, til TV 2.

– Riktig å holde på tiltakene

Tidligere i desember skisserte FHI ulike scenarioer for smittesituasjonen fremover. I en risikorapport anslo de at det kunne bli opp mot mellom 90.000 og 300.000 nye smittetilfeller per dag, og mellom 50 og 200 innleggelser daglig.

Tallene har imidlertid vært betraktelig lavere, og det siste døgnet er det registrert 4702 nye smittetilfeller i Norge. Men selv om doblingsraten har vært langt lavere enn fryktet, peker Forland på at smitten har vist seg å spres raskere i andre land.

– Vi tar det som et tegn på at smitteverntiltakene har en god effekt også på spredningen av omikron, men ettersom den er mer smittsom må vi regne med å få flere tilfeller utover januar. Det trenger vi tiltak for å håndtere, sier fagdirektøren.

Omikron-varianten av koronaviruset er nå dominerende i Oslo og Viken, og sprer seg raskt også ellers i landet. Forland mener vi vet for lite om effekten av virusvarianten til at det er forsvarlig å lette på tiltakene med det første.

AVVENTENDE: FHI-fagdirektøren mener det er riktig å vente med lettelser. Han vil først se stabile tall. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Neste gang tiltakene skal revurderes er 14. januar, og selv om smittetrenden er synkende er det ifølge FHI ikke aktuelt å ta en ny vurdering tidligere.

– Det er riktig å holde på tiltakene til vi får observert situasjonen lenger. Vi har for lite tall til å si hvordan dette går nå som omikron sprer seg over hele landet, sier Forland.

Forventer oppgang i smittetallene

For til tross for at smittespredningen er langt mindre enn FHIs opprinnelige anslag, mener Forland det er sannsynlig med smitteøkning igjen de neste månedene.

– Jeg tror det var heldig at vi gjorde det før jul, for nå ser vi effekten på smittetallene. Men vi må fortsatt forvente en oppgang i smitteantall i januar og februar på grunn av omikron, sier FHI-fagdirektøren.

Han ønsker å se at helsetjenestene ikke overbelastes med flere innleggelser før det blir aktuelt med lettelser.

– Om vi ser at tallene holder seg på et nivå som ikke belaster for mye, at vi ikke får for mange i karantene og at vi kan drive på en normal måte, så kan vi lette på tiltak, sier Forland.

– Hvis smitten blir mindre alvorlig, så er det et positivt trekk som vil føre til færre innlagte. Men dersom varianten er mye mer smittsom kan den likevel føre til flere innlagte totalt sett. Det er cruxet som enda er uavklart.