Ishockeypresidenten: – Katastrofe for norsk ishockey

Torsdag kveld. Tre Fjordkraft-ligaen-kamper på TV 2 Play.

Å være hockeyspiller i Norge har vært vanskelig gjennom pandemien.

Regjerende norgesmestere er Frisk Asker. De vant i 2019. To ganger har det blitt stengt ned uten at en ny mester er blitt kåret. Nå er frykten her igjen for at det heller ikke denne gang skal bli kåret en norgesmester.

Spillerne i toppdivisjonen har måttet tåle mye. Det har i aller høyeste grad også spillerne i 1. divisjon.

Tobias Skaarberg er blant dem som har fått kjenne på frustrasjon over det å ikke få fullført sesongene.

I midten av desember ble ligaen igjen stanset. Denne gang midlertidig, til 11. januar.

– Jeg må innrømme at jeg ble ganske forbanna. Det vekket minner fra i fjor, og tankene kom om det hele skulle stoppe denne gangen også, sier Comet-spilleren.

Krisestemning

Nå er spillerne inne i sin tredje uke med egentrening. De fleste har ikke vært på is siden ligaen ble stanset.

– Det føles håpløst. Jeg opplever at det er litt krisestemning. Vi er fortvilet alle mann, sier den tidligere Sparta- og Ringerike-spilleren.

30-åringen opplever det også som frustrerende at de igjen risikerer å fratas muligheten til å spille kvalifisering.

Nå er laget på 2. plass på tabellen.

– Det er tredje året på rad at vi har en kvalikplass innenfor rekkevidde. Om vi for tredje gang går glipp av den muligheten, er det egentlig krise, sier han.

Den rutinerte hockeyspilleren merker godt at det tærer på motivasjonen igjen ikke å få spille kamper og stadig måtte være forberedt på nye regler.

Ikke enig

Den 15. desember tvitret Comet-spilleren om sin opplevelse av det å legge seg som toppidrettsutøver og stå opp som breddeutøver.

Du kan nedenfor se hva han publiserte:

Kjedelig å være toppidrettsutøver før man la seg i går, til å stå opp å være breddeutøver i dag..Forstå det den som kan...#møkklei #2hockey @idrett @norskishockey — Tobias Skaarberg (@TobiasSkaarberg) December 15, 2021

Til 15. desember har 1. divisjonsspill blitt ansett som toppidrett. Det endret seg da regjeringen la frem nye regler og retningslinjer i desember.

Skaarberg uttrykker sterk frustrasjon da undertegnede tar opp nettopp det.

– Jeg mener at det er helt åpenbart at vi skal gå under kategorien toppidrettsutøvere. Det er det ingen tvil om. Jeg legger ikke ned noe mindre tid enn de som spiller i toppdivisjonen. Vi tjener også noe penger på dette. Jeg vet at ikke alle i ligaen har det sånn, men det er ingen tvil om at det ikke er noe mindre tid som går med.

– Hva tenker du om det at flere politikere ikke mener at dere er toppidrettsutøvere?

– Jeg vil si at da har de ikke helt innsikt i hva vi driver med. Det er veldig rart at vi har vært i den kategorien og nå ikke er det, svarer han, samtidig som han uttrykker sin støtte til idrettsutøvere innen andre grener som nå opplever det samme.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag.

Hun sa 14. desember følgende om tiltakene:

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen.

Hun uttrykte også at hun har full forståelse for den frustrasjonen mange opplever.

KRITISK: Ishockeypresident Tage Pettersen frykter konsekvensene av eventuelle nye nedstengninger. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Uforståelig

Ishockeypresident Tage Pettersen forstår godt Skaarberg og resten av 1. divisjonsspillerne sin frustrasjon.

– Vi synes også at det er uforståelig og unaturlig at myndighetene nå la til grunn en annen definisjon av toppidrett enn hva de har gjort ved tidligere nedstengninger, sier han.

Sammen med representanter for andre idretter og Norges Ishockeyforbund har Pettersen uttrykt dette til myndighetene.

Nå har de akseptert at de må finne seg i dette ved første nedstengning, men ishockeypresidenten sitter ikke på gjerdet og venter på at det kan skje igjen.

– Vi har vært tydelige på at dersom tiltakene forlenges, må man også gå tilbake til den definisjonen av toppidrett som man hadde ved tidligere runder, sier han.

Ved pandemiens begynnelse gikk norsk idrett sammen og fikk laget en liste for hva som skulle defineres som toppidrett. Der var og er fortsatt 1. divisjonsspill definert som det.

Pettersen er klar på at han mener at det er toppidrett. Det begrunner han slik:

– Under toppidrettsdefinisjonen må man i hvert fall ha med et nivå under. Det er viktig for kvalifisering og rekruttering. Har vi bare ett nivå gående, vil vi spise opp oss selv i halen. Vi må ha to nivåer. Det er semiprofesjonelle idrettsutøvere både øverste og nest øverste nivå. Å da gå inn og definere hvilken stillingsprosent som kreves, er nesten umulig, mener han.

– Katastrofe

Pettersen vet ikke om de lykkes med å få gjennom sine ønsker. Uansett mener han at det er viktig at idretten står samlet og får tydelig frem hvilke konsekvenser det kan gi å igjen stenge ned.

Ishockeypresidenten uttrykker bekymring for norsk ishockey.

– Ishockey er nok den idretten som har kommet desidert verst ut av dette. To sesonger har blitt spolert. Enkelte har ikke engang fått spille. Det kan få katastrofale følger, sier han.

– Kan du utdype hva du mener med «katastrofale følger?»

– Det handler om rekrutteringsgrunnlaget. De fleste i barne- og breddeidretten har fått trene, så det er nok en rekruttering i bunn, men ser vi på de aktive spillerne over 20 år, risikerer vi en stor flukt av spillere. Jeg vil bruke ordene katastrofe for norsk ishockey om vi ikke får gjennomført en tilnærmet normal sesong, svarer Pettersen.