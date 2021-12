Omtaler skuespillerens Instagram-stunt som manipulativt

Dwayne «The Rock» Johnson er med i årets mest sette film på Netflix, og er den mest fulgte amerikaneren på Instagram. I år ble det også kjent at han er ferdig med «Fast and Furious»-filmene.

I et lengre intervju med CNN kommer det fram at han ikke er fornøyd med motspiller Vin Diesel, etter at han postet et innlegg på Instagram.

I innlegget ytret Diesel at det er på tide at Johnson, som han omtaler som sin lillebror, blir med i «Fast 10» som er slutten på filmserien som startet i 2001.

«Et eksempel på manipulasjon»

Johnson sier til CNN at han ble veldig overrasket da han så innlegget som ble postet i november. Særlig fordi han møtte Diesel i juli, og var tydelig i sitt budskap da.

– Jeg sa direkte til ham under en privat samtale at jeg ikke ville returnere til filmserien, sier Johnson. Videre sier han at den samme beskjeden fikk hans partnere hos Universal.

Dwayne Johnson og Vin Diesel poserte sammen under premieren av Fast Five i Brasil i 2011. Foto: Felipe Dana / AP

– Vin sin offentlige post er et eksempel på manipulasjon. Jeg likte ikke at han dro inn barna sine og Paul Walkers død. Ikke bland dem inn i dette.

Johnson poengterer at han støtter både skuespillerne og den kommende filmen, men at han selv vil avslutte reisen verdig og med takknemlighet.

– Det er synd at denne offentlige dialogen har rotet det til, sier Johnson til CNN.

Vin Diesel har foreløpig ikke kommentert utspillene til Johnson.