Tinder avslører når det er best å sveipe

Strenge restriksjoner under pandemien, har gjort det vanskeligere for single å finne kjærligheten utenfor huset.

Det kommer stadig vekk nye tjenester. Hinge, Happn og Bumble er blant appene som finnes på markedet. Nylig lanserte også Facebook sin datingtjeneste, Facebook Dating.

I 2022 er det ti år siden Tinder ble lansert. Én av flere datingapper hvor single menn og kvinner sveiper i håp om å finne den rette.

Siden appen ble lansert i 2012, har den blitt lastet ned over 450 millioner ganger, og ført til over 65 milliarder matcher.

Og nå avslører tjenesten når den beste tiden å sveipe på er.

Single & Ready to Mingle?

I et blogginnlegg skriver Tinder at 2. januar mellom 19:00 og 22:00 er det beste tidspunktet for å sveipe til høyre.

Og kaller 2. januar for «Dating Sunday».

«Akkurat som at midnatt på nyttårsaften er tiden for å være midt på dansegulvet, se på fyrverkeriet og kose seg, er klokken 19:00-22:00 søndag 2. januar, dagen for å finne en ny flamme på appen».

For mange single, dreier nyttårsforsettene deres seg om å finne kjærligheten. Nå som 2022 nærmer seg, har datingappen også spurt medlemmene sine om hva de ser etter i 2022.

33 prosent av de spurte, sier de ser etter en «partner in crime». 18 prosent ønsker å finne seg selv i 2022, og de resterende 27 prosentene er mer åpne i hva de ønsker med appen.

Gir dårlig selvfølelse

Til tross for at appene brukes flittig, mener psykolog og professor Frode Thuen at Tinder er en dårlig egnet app til å finne kjærlighet for folk flest. Han har lenge advart mot sjekkeappen, som han mener kan tære på selvtilliten om man ikke er svært pen og attraktiv.

– Det er lett for at man får mye motgang og skuffelse, og dårlig selvfølelse. Man skal ha et sterkt hjerte for å tåle så mye avvisning. Den nye funksjonen her gjør Tinder kanskje enda mer kynisk, og mindre egnet til å lete etter en partner, har Thuen tidligere sagt til TV 2.

Men om man så skal bruke nettdatingstjenestene, så har Tinder noen tips til det kommende året.

Tre tips til suksess

Appen mener man må dele minst tre interesser, legge til fem bilder og skrive en bio på minst 11 ord.

Om du skal sveipe én dag i uken, så velg søndag.

Tinder anbefaler også å ta i bruk videodelingstjenester i forkant av møter.