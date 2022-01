Debuterte på børs – tjente sekssifret beløp på ett år

Anne Helene (38) er en av rekordmange kvinner som satset på børs under pandemien.

Nedstengningen av Norge kombinert med mammaperm ga Anne Helene Myrlid (38) nok av tid til å prøve seg på noe hun hadde tenkt på en stund: Aksjer.

Hun begynte for ett år siden, med noen få aksjer i Norges største selskap Equinor. Siden ble hun raskt mer erfaren og modigere.

– Jeg velger å kalle det aksjeeventyret mitt, for det er det det har vært, sier hun i dag.

Også økonomistudenten Siri Røed Høstfet (24) har kastet seg på aksjebølgen under pandemien. Etter å ha spart i fond i flere år, så hun en mulighet.

– Vi har jo lært mye om pandemiens påvirkning på økonomien. Jeg forsto at nå som det var «salg» på børsen, så kunne det være lurt å slå til.

Historisk trend

Anne Helene og Siri er ikke alene. Pandemien bidro i første kvartal 2021 til at 37 755 nye aksjonærer kjøpte seg inn på børs.

– Det er mer enn én ny privatinvestor i minuttet, opplyser Kristin Skaug i stiftelsen Aksje Norge.

Ikke siden Equinor ble børsnotert for 21 år siden har tallene vært så høye.

Dette skjer samtidig som særlig Østlandet var rammet av tunge covid-tiltak. Hundretusener satt på hjemmekontor mens det var forbudt å møtes flere enn 10 personer av gangen. Og kjøpesentrene holdt stengt.

– Plutselig satt folk med mye sparepenger og lite å bruke dem på, sier Skaug.

– Det har vært et skifte fra gamle menn på 60+ til yngre og en mye større kvinneandel, og det skulle også bare mangle. Det ønsker vi velkommen, legger børsdirektør Øivind Amundsen til.

– Klyper meg fortsatt i armen

Ett år etter at hun begynte med aksjer, sier Anne Helene at hun har tjent et sekssifret beløp på sin nye hobby.

– Jeg var 10 måneder i ulønnet perm etter at jeg fikk baby. Avkastningen fra aksjer har betalt regningene mine denne tiden. Og vi har reist Norge rundt i sommer.

– Jeg klyper meg fortsatt i armen og lurer på om dette er virkelig, legger hun til.

Etter det første, spede forsøket med Equinor-aksjen, har Anne Helene vært innom en rekke aksjer, blant annet Kahoot, Everfuel, Atea, Koa, Meltwater, Asetek, Salomon Evolution, Horisont Energi, Aker Horizons, Polight, Tesla, Mpc og Telenor.

Hun kjøper seg inn og ut for å maksimere fortjenesten, Kahoot har hun for eksempel kjøpt seg inn og ut av 10-12 ganger.

Det er en strategi mange eksperter advarer mot.

– De mener det er risikabelt og at det er umulig å time markedet, sier Anne Helene.

– Men jeg leter også etter fond som har aksjer i bransjer som gjør det bra om dagen, og setter inn en engangssum og tar det ut igjen når fondet har gått cirka 10-15 prosent opp. Med aktive bransjefond kan det ta alt fra to uker til to måneder.

30 prosent av sparepengene i aksjer

Siri har valgt en litt mer forsiktig strategi. Hun fordeler sparepengene sine med 60 prosent i fond, 30 prosent i aksjer og 10 prosent på sparekonto.

Aksjene hun har satset på er DNB, Orkla, Equinor, Aker, Norsk Hydro, Flyr og Autostore.

– Det var morsomt å følge utviklingen i Autostore. De to første ukene hadde aksjeverdien min steget med 41 prosent! Flyr-aksjene går jo svært dårlig, men jeg tenker å ha is i magen for å se hvordan det går i årene fremover.

– Det viktigste for meg er at de pengene jeg investerer i aksjer, er penger jeg har råd til å tape, sier Siri.

Uansett er hun ikke i tvil om at flere bør prøve den nye hobbyen.

– Jeg er så fan av #huninvesterer (DNB-kampanje, red.anmd.), og heier skikkelig på at damer skal tørre å ta et steg ut i aksjeverden.

– Ikke legg alle eggene i samme kurv

Kristin Skaug i Aksje Norge jobber med å øke folks kunnskap om hva aksjer er og hvordan aksjemarkedet fungerer. Samtidig er hun tydelig på én ting: Ikke legg alle eggene i en kurv.

– Å spre seg på flere aksjer er bidrar ikke bare til å spre risikoen, det kan også være lønnsomt.

Kristin viser til hva som ville skjedd hvis du kjøpte deg inn i de 10 aksjene det var vanligst å eie på børsen i 2021.

– Fire av selskapene falt til dels mye, men hvis du hadde investert i alle ti ville du sittet igjen med en avkastning på omtrent 22 prosent.

– Dette er et viktig poeng, fordi nordmenn flest nøyer seg med å eie fra 1 til 3 aksjer, sier Kristin Skaug.

– Utfordringen nå er at vi har 120 000 aksjonærer som kom inn etter koronakrakket mars 2020, som egentlig ikke har opplevd hva nedgang betyr. Jeg håper de har spredd riskoen bedre enn hva som er gjennomsnittet.

2022

Ingen vet hva som skjer i markedene neste år, men Anne Helene velger å være offensiv.

– Planen for 2022 er og bygge opp en portefølje med utbytteaksjer. Jeg har valgt meg ut noen få, nå venter jeg bare på riktig inngangspris.

Siri tror aksjebølgen blant folk flest bare kommer til å fortsette. Det bekrefter for eksempel Facebook-gruppene «Aksjejentene» og «Moneypenny Norge», der til sammen 80 000 kvinner nå diskuterer aksjer.

– Jeg tror at kunnskapsdeling, ufarliggjøring og triks kan bidra til at enda flere tør å investere i aksjer, sier Siri.