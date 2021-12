En av fem ansatte i skoler og barnehager har fått tredje dose

Regjeringen opplyser i en pressemelding torsdag ettermiddag at 50.000 ansatte i skole og barnehager har fått tredje vaksinedose.

Det utgjør om lag 20 prosent av de ansatte. Før uke 3 vil 65 prosent enten har fått oppfriskningsdose eller er klare for vaksinasjon.

Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som regjeringen har fått, skriver de i pressemeldingen.

Alle ansatte med tre vaksinedoser slipper karantene så lenge det er mer enn en uke siden de tok siste dose.

– Regjeringen har bedt kommunene prioritere å vaksinere ansatte i barnehage og skole. Det er bra at mange kommuner gjør det og at ansatte tar vaksinen. Med tredje dose vil flere unngå å bli syke, og de vil slippe karantene også på fritiden, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen

– At mange fortsetter å ta tredje dose er også avgjørende for at barna våre skal kunne gå på skole og i barnehage, sier hun også.

Andelen ansatte i skole og barnehage som er vaksinert med tredje dose, har økt fra 11,5 prosent til 19 prosent på én uke. I uke 51 fikk 19 000 ansatte oppfriskningsdoser mot 18 000 doser i uke 50.

– Snart vil to av tre ansatte være vaksinerte eller klare for vaksinasjon. Det er viktig at kommunene fortsetter det viktige arbeidet med å prioritere ansatte i skoler og barnehager. Alle ansatte bør prøve å ta vaksine så fort dere kan. Ta kontakt med kommunen hvis du ikke har hørt noe, sier Brenna.