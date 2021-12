Så huset forsvinne i Gjerdrum-skredet: – Veldig sterkt akkurat i dag

Bjørg Elisabeth Oserud så hjemmet sitt forsvinne i leirskredet på Gjerdrum for akkurat ett år siden.

Hun var derimot aldri i tvil om at hun ønsket å forbli på Gjerdrum, og i mars flyttet hun inn i en leilighet bare noen hundre meter unna den gamle boligen.

– Det er veldig sterkt å bo her da, akkurat nå i dag kjenner jeg på det veldig.

Så huset kollapse

TV 2 har tidligere fortalt historien om det Oserud opplevde natt til 30. desember. Hun våknet for å gå på do rett før fire om natten da strømmen gikk og hun hørte et voldsomt bulder.

FORKLARER: Bjørg Elisabeth Oserud forteller til TV 2 hvordan det var å så boligen forsvinne ett år etter skredet. Foto: Tom Ruse Orset / TV 2

– Jeg gikk ut på terrassen på nedsiden og ute var det helt stille og mørkt. Så gikk jeg inn i leiligheten og da kom de jeg hadde på besøk ut av soverommet. Venninnen min fikk på dattera si klær og sko og så skyndte vi oss ut, sier Oserud til TV 2.

Hun forklarer at hun så en leirvegg inne i leiligheten, men at hun husker lite fra de få minuttene før hun og besøket hennes var ute på gresset utenfor leiligheten.

– Når vi var cirka 50 meter fra leiligheten så snudde jeg for å se og da kollapset hele huset. Jeg husker jeg tenkte mye på det eldre ekteparet som bodde over meg og tenkte at de fikk jeg nok aldri se igjen.

Rømte til der hun senere flyttet til

I etterkant av hendelsen dro Oserud med besøket og naboer opp i høyden. Nærmere bestemt bare noen få meter unna der hun bor i dag.

– Jeg husker veldig godt da vi kom opp hit. Jeg hadde jo med meg venninnen min og hennes 10 år gamle datter. Da begynte vi å se blålys og høre sirener.

I etterkant av den dramatiske natten ble Oserud oppfordret av familie og venner til å ta vare på seg selv. Men at hun en dag ville flytte tilbake var hun sikker på.

– Jeg vil veldig gjerne bo i Gjerdrum, jeg er opprinnelig fra Gjerdrum og har bodd her det meste av oppveksten så jeg ville gjerne tilbake hit. Jeg er snart pensjonist og tenker at her vil jeg bo resten av livet.

Hun jobber til daglig som prest og bare dager etter skredet valgte hun å være prest i begravelsen til en av naboene sine.

– Da kan du si at jeg var litt til hjelp for dem, men jeg tenkte nesten like mye på meg selv at det var godt for min prosess og få lov til å gjøre det.

– Veldig sterkt

Oserud merket et stort behov for å bli boende i kommunen.

– Det gikk ikke mange ukene fra etter skredet hvor jeg begynte å drømme om en leilighet oppi her.

Den nye leiligheten er bare et par hundre meter bortenfor der hvor hennes gamle leilighet lå. Hun forklarer at hun merker at ettårsmarkeringen av skredet preger henne.

– Det er veldig sterkt å bo her da akkurat nå i dag så kjenner jeg på det veldig. At akkurat her husker jeg at vi stoppet.

På spørsmål om hvordan hun ser på fremtiden forklarer hun at hun selv føler seg veldig trygg. Hun mener området hun nå bor i er grundig sikret for skred.

– Her er det sjekket for hver meter. For meg så er det veldig trygt å bo her.