Tror Arsenal kan bryte skrekkrekke: – De er fantastiske

Manchester City har for vane å knuse Arsenal i Premier League. Men denne gang kan kanskje Martin Ødegaard og co. gi de suverene serielederne kamp.

Se Arsenal - Manchester City lørdag fra klokken 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Arsenal kommer fra fire strake seirer, og fansen kan for første gang på flere år drømme om spill i Champions League.

Etter seieren mot Brentford har Manchester City vunnet ti på rad i Premier League, og har en luke på åtte poeng ned til Chelsea.

Hvilken scoring var 2021 fineste i Premier League? Se selv og bedøm i videovinduet øverst!

Mens City leverer i sedvanlig, fryktinngytende stil, begynner det å bli lenge siden Arsenal var like gode.

– Stemninger er god i og rundt og klubben etter det vi har gjort i det siste. Vi har hatt vanskelige tider, men vi har stått sammen i det og kommet oss gjennom det, sier Bukayo Saka.

– De er fantastiske

Han sier at flere tvilte på Arsenal etter tre tap i de første serierundene.

– Vi har en god rekke, men vi forblir jordnære. Men vi vil selvfølgelig klatre på tabellen. Det er gøy å spille med de andre. Vi scorer mye mål, og jeg nyter å spille fotball nå, sier han.

Emile Smith Rowe, Martin Ødegaard, Alexandre Lacazette og Gabriel Martinelli er andre offensive våpen som har vist god form for Nord-London-klubben i det siste.

– De er fantastiske, spesielt med tanke på kontrasten til starten av sesongen. Det er ikke alle som har troen på Arteta, men nå ser det ut som han har funnet balansen i laget. De ser sterke ut nå, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Den oppfatningen deler Ronny Madsen, som er leder i Arsenal Norway.

– Det er en stor forskjell sammenlignet med ett år tilbake. Nå er det en plan og struktur på måten de spiller på. Det er litt spesielt med tanke på de tre første kampene de taper, og nå er det seks poeng bak Liverpool ved halvspilt, sier Madsen.

Voldsomt City-overtak

I Premier League har City hatt et meget godt overtak på Arsenal.

De lyseblå har vunnet de siste ni ligakampene mot London-klubben, med en målforskjell på 24-2. I august vant City hele 5-0 på Etihad.

– Jeg har en litt annerledes følelse denne gang. I august spilte vi med fem-seks spillere som ikke er i nærheten av førsteelleveren nå. I tillegg så tror jeg vi har hatt for mye respekt for City tidligere. Jeg blir overrasket om vi slår dem, men håpet er om man tar ett poeng, sier Madsen.

Morley tror Arsenal kan bite fra seg i toppkampen.

– Jeg tror de har en mulighet. Det blir tøft, men Arsenal har kommet en lang vei. Hjemmeformen er god, og de spiller med selvtillit, sier han.

«The Gunners» får ros av motstandernes manager.

– Vi har en kamp i London mot Arsenal, kanskje et av de beste lagene nå. Den beste utgaven av Arsenal på fire eller fem år. Jeg kan ikke si noe annet enn gratulerer til dem, men vi må fokusere, sier Pep Guardiola før oppgjøret.

Arsenal mangler manager Mikel Arteta, som har pådratt seg koronaviruset for andre gang.

Disse mistet hodet mest i 2021

Ilddåp for Ødegaard

City-kampen er en ypperlig mulighet for Martin Ødegaard å vise seg frem på en virkelig stor scene. Drammenseren har vist god form i desember.

– Man venter jo litt på det. En ting er er prestasjoner mot Leeds og Norwich, men han hadde en god kamp mot Manchester United nylig. Jeg forventer at han presterer over tid og viser seg frem i storkampene. Foreløpig er det for kort tid til å si om han blir stabilt god, sier Madsen.

Han håper imidlertid at Norges landslagskaptein får anledning til å vise sine kreative styrker på årets første dag.

– Jeg tror han kan det, men han er avhengig av at laget fungerer rundt ham. Han kan dra lasset og jobber bra, men han må jobbe med kjappere avgjørelser, sier Madsen.

Trevor Morley tror Ødegaards mulighet til å vise seg frem vil være avhengig av lagkameratene.

– Hvor mye ball vil han få? Forsvarsrollen hans betyr nok mer i denne kampen, og han må utvikle seg der for å bli en topp Premier League-spiller, mener den tidligere Manchester City- og West Ham-spilleren.