– Storklubber kjemper om Juventus-stjerne

Borussia Dortmund vil forsøke å overtale Erling Braut Haaland til å bli i klubben. Bild skriver at jærbuens fremtid vil bli avgjort i februar.

Manchester City har klart seg godt uten en rendyrket spiss, men ønsker å oppgradere plassen til sommeren. Interessen for Harry Kane har ikke gitt seg, men de følger også godt med på Braut Haaland, melder ESPN.

Juventus kan være villig til å selge Dejan Kulusevski i januar for rundt 400 millioner euro. Arsenal, Tottenham og Bayern München er alle med i kampen, La Gazzetta dello Sport.

Newcastle er ivrig etter å ha hente stjernespillere, og de snuser på Kieran Trippper fra Atletico Madrid. Med Callum Wilson ute med skade, vil de prøve å hente en spiss i januarvinduet Telegraph.

Med nyrike eiere i klubben kan det bli flere stjerner på vei inn porten på St. James Park. Newcastle vil tilby Isco en mulighet til å få karrieren på rett kjøl, rapporterer El Espanol. Spanjolen sliter benken i Real Madrid.

Chelsea er på venstrebackjakt etter at Ben Chilwell ble langtidsskadet, og det kan bli Theo Hernandez. Han koster minst 600 millioner kroner, skriver Tuttosport. Lucas Digne har også blitt hyppig koblet til klubben.

Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick har gitt beskjed til Dean Henderson om at han ikke får lov å forlate klubben i januar. Tottenham følger sisteskansen situasjon nøye, melder Manchester Evening News.

Grunnen til det kan være at Hugo Lloris er åpen for en retur til gamleklubb Nice når kontrakten i sommer, skriver Foot Mercato.

Det kan være duket for en annen veterans retur til hjemlandet. Det virker mer og mer sannsynlig at Juan Matas åtte år på Old Trafford er omme. Real Sociedad blir i så fall neste stoppested.

Mundo Deportivo melder at Sevilla har muligheten til å øke budet på Anthony Martial. Spanjolenes lånetilbud til Manchester United ble avslått tidligere i uken.

Manchester United-stopper Axel Tuanzebe er på lån til Aston Villa, men det kan bli avbrutt i januar. Napoli ønsker seg nemlig 24-åringen, melder Sky Sport Italia.