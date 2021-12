USA fordømmer oppløsning av nyhetsmedium i Hongkong

Hongkong-politiet pågrep seks nåværende og tidligere ansatte i nyhetsnettstedet Stand News tidlig onsdag. De skal angivelig ha «konspirert for å publisere opprørsk innhold».

Fungerende sjefredaktør Lin Shaotong har sagt opp sin stilling, og alle ansatte i nyhetsorganisasjonen ble sagt opp med umiddelbar virkning.

Dette får USAs utenriksminister, Antony Blinken, til å reagere.

– Vi oppfordrer Kina og myndighetene i Hongkong til å umiddelbart slutte å slå ned på Hongkongs frie og uavhengige medier, og til å umiddelbart løslate journalistene og medielederne som på urettferdig vis ble pågrepet og siktet, sier Blinken i en uttalelse.

Videre heter det at ytringsfriheten, en uavhengig presse og fri tilgang til informasjon gjorde at Hongkong kunne bli et globalt senter for finans, handel, utdanning og kultur.

– Ved å kneble uavhengige medier undergraver Kina og lokale myndigheter Hongkongs kredibilitet og levedyktighet, sier Blinken, og legger til at en «selvsikker regjering som ikke er redd for sannheten, omfavner en fri presse».

Myndighetene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratibevegelsen i regionen etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft. Kina innførte loven i fjor, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i Hongkong i månedsvis.