Brann i Kragerø – nødetatene rykket ut

Nødetater har rykket ut etter melding om brann i Kragerø.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at brannen er i en tomannsbolig, og at det brenner i første og andre etasje av boligen.

Ifølge melder skal det ikke være personer inne i boligen. Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Per Arne Amundsen, opplyser at det er to personer som er registrert på adressen, og at begge er ute av huset.

– Brannen er enda ikke slukket. Brannvesenet holder på med slukningsarbeid, men sliter å få slukket brannen helt, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2 klokken 01.22 natt til torsdag.

Operasjonslederen opplyser at dette er en bolig som har to etasjer, og bekrefter at det brenner i begge etasjene.

– Det er uvisst om huset kommer til å bli totalskadd, sier Amundsen til TV 2.

Årsaken til brannen er enda ukjent.

