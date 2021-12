Ble nummer 71. Likevel trillet gledestårene

Venninnens suksess ble sterk kost for Ane Appelkvist Stenseth.

Det har vært noen tunge måneder for Ane Appelkvist Stenseth (26). Sprinteren har ikke vært i nærheten av toppnivået sitt. De to siste sprintkonkurransene har endt med exit allerede i prologen. På onsdagens 10-kilometer ble hun nummer 71 – med kun ti løpere bak seg på resultatlisten.

Likevel strålte Stenseth som en sol i målområdet. Grunnen? At venninnen Anne Kjersti Kalvå (29) ble beste nordmann og tok et langt steg mot OL med en sterk 10. plass.

Stenseth beskriver Kalvå som en venninne man kan ta med seg i krigen.

– Hun er den som alltid er der. Som alltid tar telefonen. Hun er den jeg ringer om det er noe gledelig eller om det er noe dritt. Hun løfter meg opp når jeg ligger nede. En trygghet, forteller Stenseth.

– Derfor er så kult at AK får det til. Hun er min høyre hånd etter Jørgen. Det er så fortjent at hun lykkes her, sier sprinteren.

Hun stormet gjennom pressesonen for å gi Kalvå en klem. Så måtte hun tørke gledestårer.

– Vi er gode venninner utenfor langrennssporet. Hun har vært viktig for meg i perioden jeg kom opp på landslaget, og hun er veldig viktig når det har gått ned. Hun har kjempet rett bak de aller beste lenge, men de to siste årene har hun vært sykt bra, roser Stenseth.

Kalvå har vært så bra at TV 2-ekspert Petter Northug vil sende henne til OL.

– Det er aldri negativt å vise progresjon. Det blir spennende å følge Kalvå videre i Touren, men akkurat nå er hun inne på OL-laget mitt, sier Northug.

– Jeg tenker at Northug kan få ta ut laget, responderer Kalvå og smiler.

– Det er det beste jeg har gjort i år. Jeg er godt fornøyd med det. Det er en OL-øvelse, så jeg håper det var en god søknad, fortsetter hun.