Maxwell dømt skyldig i fem av seks punkter

Den britiske kvinnen er anklaget for å ha lokket tenåringsjenter til den tidligere millionæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Hun ble tiltalt tidligere i år, og tiltalen baseres på hendelser i tidsrommet 1994 til 2004. Beskyldningene kom fra fire kvinner som sier hun rekrutterte dem til å gi Epstein massasjer, som endte med at de ble seksuelt misbrukt.

Jurymedlemmene diskuterte i fem dager før de fant Maxwell skyldig i fem av seks punkter.

Maxwell erkjenner ikke straffskyld, og risikerer opptil 65 års fengsel.

66 år gamle Epstein tok sitt eget liv i fengselet for to år siden, før saken mot ham kom for retten.

Skal ha deltatt selv

Ghislaine Maxwell, som er datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell, ble pågrepet i Bradford i New Hampshire i juli 2020.

Under rettssaken hevdet aktoratet at Maxwell først sørget for å få ofrenes tillit og tok dem med på handleturer og kinobesøk. Hun skal deretter ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje, noe som ved flere anledninger endte med at de ble utsatt for overgrep. Han skal da ha gitt dem penger.

Det ble også lagt fram fysiske beviser i rettssaken, blant annet et massasjebord brukt av Epstein og en notatbok med kontaktinformasjonen til noen av ofrene under overskriften «massasjer».



Ifølge påtalemyndigheten deltok også Maxwell ved flere anledninger i overgrepene.

Fløy kjente personer

Tidlig i desember vitnet Lawrence Visoski i retten. Visoski arbeidet for Epstein i nesten 30 år, og forklarte i retten i New York at han fikk beskjed når viktige personer skulle om bord i flyet hans, og at han skulle passe på at «flyet så pent ut».

Visoski mener at Epstein har tatt med seg flere kjente personer om bord i flyet. I tillegg til Bill Clinton og Donald Trump, to amerikanske ekspresidenter, og prins Andrew, forklarte Visoski at han også husker å ha fløyet skuespilleren Kevin Spacey, som selv har blitt anklaget for flere overgrep.

Han sa videre at han «definitivt ikke» var vitne til noen overgrep om bord flyet som ble kalt «Lolita Express», men bemerket at døren til cockpiten alltid var lukket under flyginger.

Anklager prins Andrew

Under rettssaken tidlig i desember, forklarte Visoski blant annet at han hadde flydd Virginia Roberts Giuffre, som sier at hun har blitt seksuelt trakassert av prins Andrew. Amerikanske aktorer valgte imidlertid å ikke inkludere henne i rettssaken

Saken oppdateres!