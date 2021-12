Chelsea snublet på overtid

Ny nedtur for tittelkandidaten.

Chelsea-Brighton 1-1

Romelu Lukaku stanget Chelsea i ledelsen i første omgang. Brighton protesterte mot at målet ble godkjent.

Neal Maupay, som fikk oppgaven i å følge Lukaku på dødballen, mente at Chelsea-spissen var i overkant aktiv med armene.

London-klubben bevarte ledelsen helt til overtiden. Da steg innbytter Danny Welbeck til værs og stanget inn utligningen for Brighton.

Poengtapet er svært dårlig nytt for et titteljagende Chelsea. De var seks poeng bak Manchester City før onsdagens kamp. De lyseblå leder i øyeblikket mot Brentford, som gjør at luken kan bli på åtte poeng.

Chelsea er i dårlig form. Thomas Tuchels menn har bare vunnet to av de seks siste kampene i Premier League.

Søndag tar de imot Liverpool på Stamford Bridge. Der spørs det om vingbacken Reece James er med. Han ble byttet ut med skade før halvtimen var spilt.