Lynsjakk-VM: Carlsen med tre tap første dag – henger med likevel

Magnus Carlsen innledet VM i lynsjakk med å vinne sine fire første partier, men senere måtte han tåle tre tap, hvorav to på rad. Likevel er han på skuddhold.

– Det var ikke så veldig bra. Jeg får prøve igjen i morgen, sier Carlsen til NRK.

– Etter hvert fant jeg ikke flyten i det hele tatt. Men det er fortsatt en viss sjanse, så jeg får bare ha en god dag i morgen, fortsetter 31-åringen.

Han vant åtte partier, spilte én remis og tapte tre onsdag. Han er bare halvannet poeng bak Levon Aronian, som leder etter første dag.

Carlsen og den polske hjemmefavoritten Bartosz Socko var blant fire spillere med seier i sine fire første partier i Warszawa, men Socko stoppet nordmannens seiersrekke.

Carlsen spilte med svarte brikker og gjorde flere feil i et parti som endte med polsk seier etter 45 trekk.

Carlsen prøvde å slå tilbake med hvitt mot russiske Vladimir Fedosejev, men røk på et nytt tap.

Sjakkeneren hadde et klart overtak, men ga det fra seg og gikk på et smertelig tap etter 52 trekk. Senere tapte han også for Shakhriyar Mamedyarov.

Nordmannen spiller om sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk. Han hadde bare to tap på over 60 partier i løpet av de tre siste mesterskapene i disiplinen.

Likevel gir minnene fra 2017 håp. Da avga Carlsen fire poeng første dag, men vant likevel lynsjakk-VM etter fenomenalt spill siste dag.

