Kultursektoren jubler for gjenåpning i Belgia

Kinoer, teatre og konsertlokaler i Belgia kunne igjen åpne dørene onsdag, dagen etter at en domstol fastslo at regjeringens kultur-nedstenging var ulovlig.

Kjennelsen var en seier for belgisk kulturliv, som mente å ha blitt utsatt for urimelige og uproporsjonale regler. For mens teaterforestillinger og konserter måtte avlyses, kunne barer og restauranter fortsatt holde åpent.

I landets teatre var det onsdag stor jubel for gjenåpningen.

– Vi er kjempeglade for at vi sto imot og for at vi til slutt vant det vi satte i gang, sier kinodirektør Peggy Fol ved Cinéma Vendôme i Brussel.

– Vi synes det er forferdelig at de rammet kulturbransjen på den måten, legger hun til.

Det var i forrige uke at den belgiske regjeringen uventet besluttet å stenge teatre og andre kulturlokaler for å bremse smittespredningen, som har skutt fart etter at omikronvarianten nådde Europa.

De nye reglene førte til store demonstrasjoner i helgen.

Kjennelsen onsdag gjaldt kun for teatre, men regjeringen bestemte at også kinoer skulle få gjenåpne.

