Siden de første bilene ble produsert, har verden sett flere hundre bilmerker. De aller fleste av dem ble borte igjen etter kortere eller lengre tid – og ble etter hvert glemt.

USA har vært et spesielt viktig billand helt siden bilens barndom, og Ford var for mange av oss det aller første bilmerket vi lærte. Cadillac hørte også med til barnelærdommen, sammen med europeiske storheter som Mercedes-Benz, Rolls-Royce og Ferrari. Og Volvo da, siden den ble produsert nesten på dørstokken vår.

«Full-size» dominerte

Men har du hørt om bilmerker som Studebaker, DeSoto, Plymouth, Packard, Edsel, Mercury, Oldsmobile, Rambler, Pontiac eller Kaiser Henry J? Kanskje ikke, men de aller fleste av disse var store og sterke navn i de gylne 1950- og 1960-årene, en periode som var en gullalder for digre amerikanske biler med digre motorer (og litt mindre fremtredende kjøreegenskaper!).

Særlig andre halvdel av 1950-årene, og litt inn på det neste tiåret var det «full-size» som dominerte i amerikansk bilindustri.

1956 Packard Four Hundred var en av de siste årgangene fra tradisjonsrike Packard. Foto: iStock

Dette var «dollarglis»

Utflytende, men også lekkert, design dominerte, og trumfet hensyn til ressursbruk og kompakte ytre mål sju dager i uka! Det samme gjorde motorene, og oftest var det bare V8 som gjaldt, selv gode rekkeseksere fikk de mer innbitte amcar-tilhengerne til å rynke på nesa!

Vanlig med store motorer har det også vært for amerikanerne helt opp mot våre dager.

Den som har opplevd disse bilgenerasjonene på nært hold – jeg har selv vært den både lykkelige og sterkt ulykkelige eier av et par 1958-modeller av solid omfang – forstår langt bedre enn dagens unge hvordan uttrykket «dollarglis» oppsto. Det er nok å se på fronten til en Ford Fairlane (eller Custom 300) av 1958-modell, eller en Cadillac fra samme periode, så forstår man dette!

De velkjente "vingene" utgjorde på noen biler store deler av bakskjermene, som her på en 1959 Cadillac Coupe de Ville. Foto: iStock

«Vinger» kom – og forsvant

Om fronten var grom, så var heller ikke hekken glemt, og et spesielt fenomen de siste 1950-årene, var det vi kalte «vinger». Her var Plymouth og Cadillac to av dem som gikk lengst. «Vinger» var rett og slett bakskjermer som var strukket høyere og høyere bakover, og som over støtfangeren raget høyt over bagasjeromslokket.

Dette var en fullstendig uproduktiv og unyttig sløsing med stål, der det eneste målet må ha vært at bilen skulle skille seg ut (til sin fordel, var håpet) med dristig design.

Fenomenet fikk relativt kort levetid, og «vinger» som bakskjermer var nesten borte igjen allerede tidlig på 1960-tallet.

Noen design var særere enn andre, som bakruta på denne 1950 Studebaker Champion Starlight Coupe. Foto: iStock

Produsert i tre år

Størrelsen derimot, ble ikke borte, og lengde godt forbi 5 meter, med bredde på 2 meter og derover, fortsatte å være vanlig lenge. Store biler ga også store bagasjerom, og i den Edselen jeg hadde et års tid, var bagasjerommet – så vidt jeg husker – nesten 800 liter!

Edsel, ja. Dette skulle bli Fords nye suksess, et bilmerke som skulle plassere seg som et luksusbil-alternativ mellom dyre og eksklusive Lincoln og rimeligere og mer folkelige Fairlane. Edsel var for øvrig en oppkalling etter en av Henry Fords sønner. Han levde heldigvis lenger enn bilmerket som bar hans navn, for Edsel-modeller ble bare produsert i 1958, 1959 og 1960 – og i begrenset antall. Samlet produksjon endte på knapt 111.000 biler.

Et gløtt inn i en Edsel Pacer 1958 viser tydelig trykknappene for automatgiret i det faste rattnavet (Teletouch). Foto: iStock

Edsel-fiaskoen

Markedet ville rett og slett ikke ha bilen, og Edsel endte som en av bilhistoriens største fiaskoer.

Bilen var likevel flott den, etter sine forutsetninger. Diger, komfortabel og råsterk med V8-motor på opptil 6,7 liter med 345 hk. Automatgir med trykknappbetjening i fast rattnav (Teletouch), og speedometer som en roterende sylinder bak glass («rolling dome»), var blant høydepunktene.

Edsel 4-dørs sedan – for eksempel Pacer – var 5,41 m lang, 2,01 m bred og 1,43 m høy. Akselavstanden var 3,00 meter, og bilen veide 1.735 kg. 0-100 km/t gikk på ca. 10 sekunder.

Edsel endte uansett opp som et svært kortlevd bilmerke.

Stasjonsvogn? Dette er en stasjonsvogn! 1967 Oldsmobile Vista Cruiser. Foto: iStock

Kaiser Henry J – og Packard

De fleste andre som er blitt borte fra denne gullalderen, hadde en betydelig lengre historie å vise til, med unntak av Kaiser Henry J, som endte som en bitte liten parentes i bilhistorien; produsert fra 1951 til 1954.

Packard hadde for sin del tradisjoner helt tilbake til 1899, men det hjalp ikke til å overleve i det knalltøffe konkurranseklimaet i USA på 1950-tallet. Packard fusjonerte med Studebaker i 1954, og var da et av de siste uavhengige bilmerkene i USA. Heller ikke fusjonen ble noen redningsplanke, og i 1958 ble Packard lagt ned.

En Desoto Firedome 1955 i 2-dørs utgave, hardtop - selvsagt. Foto: iStock

Siste DeSoto i 1960

DeSoto var et stort og anerkjent merke lenge, og hørte hjemme hos Chrysler, den minste av «de tre store» i amerikansk bilindustri.

Dette var et folkelig bilmerke, med modeller som prismessig plasserte seg midt på treet. Her, som så ofte ellers, var det tabber gjort på styrerommet som endte med opphør. Siste DeSoto ble produsert i november 1960; den første i 1928.

Typiske DeSoto-modeller var Firedome, Fireflite og Adventurer.

1957 Studebaker Golden Hawk Hardtop Coupe klar for piknik-turen. Foto: iStock

Produsert siden 1902

En annen av de store klassikerne som forsvant på denne tiden, var Studebaker, som ble borte i 1966. Da hadde dette merket vært produsert helt siden 1902. Her huskes kanskje modeller som Hawk, Commander, Lark og Avanti best.

De aller første bilene brødrene Henry og Clem Studebaker bygde, var for øvrig elbiler.

1963-modell Rambler Ambassador 880 Cross Country stasjonsvogn. Foto: iStock

American Motors

Bilmerket Rambler dukket første gang opp i 1902, og levde til 1913. I 1950 tok Nash Motors opp navnet igjen, med den første modellen i en serie kompaktbiler som både veide mindre og hadde mer beskjedne ytre mål enn full-size modeller. Dette slo også ut i lavere priser, og Rambler ble en suksess for Nash.

Noen biler ble også solgt under Hudson-navnet etter fusjonen som ga fødsel til American Motors Corporation i 1954.

Fra 1958 het alle AMC-biler Rambler, og den tidligere full-size toppmodellen fra Nash levde videre som Rambler Ambassador. Andre Rambler-modeller fra denne perioden er for eksempel American, Marlin, Classic, Rebel og Javelin.

Apropos dollarglis: 1974 Plymouth Cuda. Foto: iStock

Også i Moss

Plymouth var et av Chryslers bilmerker, og ble produsert fra en suksess-ombrust start i 1928 til en noe mer lavmælt exit i 2001. Merket var tidlig på banen da amerikanerne begynte å ønske seg mer kompakte og mindre bensintørste modeller. Plymouths svar var Valiant, med et design mange falt for.

Andre sterke modellnavn fra Plymouth-historien var Fury (1958 – 1989), Belvedere (1951 – 1970), Barracuda (1964 – 1974), Plaza (1954 – 1958), Savoy (1951 – 1965) og Satellite (1966 – 1974).

En kort periode fra 1936 ble for øvrig atskillige Plymouth-biler bygget på lisens på Kambo i Moss med deler som kom i store kasser fra Chrysler.

Iøynefallende design: 1966 Oldsmobile Toronado Hardtop Coupe. Foto: iStock

Første masseproduserte bil

I 2004 sa et av verdens eldste bilmerker takk for seg. Da rullet den siste Oldsmobile av samlebåndet, og en historie som startet i 1897 var slutt. Men Oldsmobile hadde gjort seg godt synlige, med mer enn 35 millioner biler produsert i løpet av sine 107 år.

Olds Motor Works var privateid frem til 1908, da selskapet ble overtatt av General Motors og ble en GM-divisjon resten av sin levetid.

Oldsmobile Curved Dash Runabout, som kom på markedet i 1902, regnes som verdens første masseproduserte bil.

1956 Oldsmobile 88 Hardtop Coupe hadde en front som ble lagt merke til. Foto: iStock

Kroken på døra

Hos GM havnet Oldsmobile omtrent midt på treet modellmessig med både luksusbiler og mer rimelige modeller, over Chevrolet og Pontiac, og under Buick og Cadillac. Merket ble tidlig kjent for å være i forkant med banebrytende teknologi og design, og var GMs klare tekniske spydspiss etter andre verdenskrig.

Oldsmobile solgte midt på 1980-tallet mer enn en million biler årlig, men med 1990-årenes skjerpede konkurranse fra premium importmerker dalte salget raskt inntil GM satte kroken på døra i 2004.

Velkjente modellnavn fra 1950-, 1960- og 1970-årene var for eksempel Oldsmobile 88 og 98, Cutlass, 442, Starfire, Delta 88 og Toronado.

Det fantes en masse flotte 1957-modeller. Her Pontiac Chieftain Coupe 1957. Foto: iStock

GTO og Trans Am

Andre amerikanske bilmerker som er blitt borte i nyere tid, er Pontiac og Mercury, som begge forsvant fra markedet i 2010.

Pontiac har helt siden starten i 1926 vært et GM-merke, priset midt på treet, og med ekstra vekt på sportslighet og gode kjøreegenskaper. De som har vært med en tid, vil nikke gjenkjennende til modellnavn som Bonneville, Catalina, Firebird, Grand Am, GTO, LeMans, og ikke å forglemme Trans Am.

Bilen hadde ellers fått navn etter byen den ble produsert i fra starten i 1926.

Det var ofte bra med glis bakfra også : 1962 Mercury Monterey 4-dørs hard top sedan. Foto: iStock

Langt fra nok

Mercury ble startet av Edsel Ford i 1938, og var siden 1945 en del av Fords Lincoln-Mercury divisjon. Merket var prismessig plassert midt på treet, og skulle fylle gapet mellom Ford og Lincoln. Viktige konkurrenter var GMs Oldsmobile og Chrysler-merkene DeSoto, Hudson og Studebaker.

I løpet av tiåret 2000 – 2010 ble det solgt totalt knapt 2,2 millioner Mercury biler, men kurven sank bratt, og i 2010 ble det bare solgt litt over 93.000 biler - langt fra nok til å forsvare fortsatt liv.

Av modeller husker vi 1950-årenes Monterey og Turnpike, 60-tallets Comet, Cougar og Marquis og fra 70-årene Montego og Grand Monarch Ghia.

