Kilder til TV 2: Solbakken-bud på over 40 millioner kroner

Ifølge TV 2s opplysninger har det kommet flere formelle bud på den norske landslagsspilleren, og det siste skal ha en verdi på over 40 millioner kroner.

Samtlige fremstøt på Solbakken, som spesielt har tiltrukket seg konkret interesse fra Tyskland, Tyrkia og Italia, har blitt møtt med en kald skulder av Glimt.

Den regjerende seriemesteren skal, slik TV 2 forstår det, kreve opp mot 70 millioner kroner for 23-åringen.

Etter salgene av Erik Botheim til Krasnodar og Patrick Berg til Lens, samt den utløpte kontrakten til Hertha Berlin-klare Fredrik Bjørkan, er det forventet at Bodø/Glimt vil være svært vanskelige å ha med å gjøre for klubber som ønsker å sikre seg gulkledde gullhelter.

Solbakkens kontrakt utløper om ett år.

Glimt-profilen sier «ingen kommentar» på spørsmål om han ønsker å si noe om situasjonen, men han var nylig klar og tydelig i et intervju med Trønderbladet:

– Vi har bestemt oss for at det er uaktuelt å forlenge med Bodø/Glimt. Det har vi gitt beskjed om til klubben om for en stund tilbake. Nå har de to vinduer å selge meg på. Enten nå i vinter eller til sommeren. Hvis ikke går jeg gratis etter neste sesong.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt sier til TV 2 at klubben ikke kommenterer spillerlogistikk, og at de er fokusert på Conference League-sluttspillet som begynner i februar.

Han legger riktignok til en begrunnelse for hvorfor Glimt på generelt grunnlag er opptatt av å sette en «riktig» pris for sine ettertraktede salgsobjekter når utenlandske klubber banker på døren.

– Det handler ikke bare om enkeltspillere og overgangssummer, men om at det er et viktig signal å sende for norsk fotball som helhet. Det vil være helt sentralt å løfte verdien av den norske ligaen og norske spillere for fremtiden, og der har vi som klubber et stort ansvar, sier Thomassen til TV 2 og legger til:

– Det vil også være viktig å bygge gode produkter som er konkurransedyktige i Europa.