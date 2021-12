Kilder til TV 2: Stort bud på RBK-juvel

Mye tyder på at Emil Konradsen Ceide (20) tar det neste steget i løpet av vinteren.

Julaften skrev TV 2 at den tyrkiske klubben Galatasaray hadde varslet at de ville komme med et bud på Rosenborg-juvelen Emil Konradsen Ceide.

Nå har budet kommet, ifølge TV 2s opplysninger.

Budet skal være på flere titalls millioner kroner, og skal ha kommet i løpet av de siste dagene.

Slik TV 2 forstår det har Rosenborg foreløpig ikke gitt et endelig svar til Galatasaray, men budet er av en såpass størrelse at partene tror det er mulig å komme til en løsning om spilleren virkelig ønsker seg til tyrkisk fotball.

Spillerens agent, Bjørn Tore Kvarme, har tidligere sagt at han ikke ønsker å uttale seg om saken.

Sportssjef i Rosenborg, Mikael Dorsin, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Emil Konradsen Ceide fikk sitt virkelige gjennombrudd i årets eliteserie. Kontrakten hans varer ut 2024-sesongen, og Rosenborg har gode forhandlingskort.

Også Adana Demirspor har tidligere vist interesse for kantsspilleren. Det samme har italienske Sassuolo, ifølge TV 2s opplysninger.

Mye tyder derfor på at Konradsen Ceide tar det neste steget i løpet av vinteren.