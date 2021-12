Busspassasjerer ble låst inne og måtte vente i flere timer

Vy beklager at passasjerene på en av selskapets busser ble sittende innelåst i rundt to og en halv time ved koronakontrollen på Svinesund.

Ifølge NRK skyldtes dette at sjåføren hadde jobbet over sin arbeidstid og passasjerene måtte hentes av en ny buss. Passasjerene ble låst inne uten tilgang til mat og drikke.

Det skal ha tatt rundt tre timer fra testingen av passasjerene begynte til den var ferdig. To passasjerer testet positivt for covid-19, og de ble hentet ut av bussen. Bussjåføren skal deretter ha låst og forlatt bussen fordi hennes kjøretid var over.

– Vi fikk vite at det ville komme en annen buss og hente oss, men ikke noe om tidspunkt, sier Signe Vinther, en av passasjerene, til NRK.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy forklarer at de som jobber ved grensepasseringen, ikke ønsket at passasjerene skulle bevege seg fritt rundt. Samtidig innrømmer hun at det var uheldig at de reisende ble sittende uten tilgang til mat og drikke – og selskapet vil se på om det hadde vært mulig å ordne dette.

Vy Bus4you har i ettertid opplyst til Vinther at hun får refundert billetten og får en tilgodelapp.