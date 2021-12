Ansatte raser mot nye karanteneregler: – Bryter loven

Verneombud Christiane Medin mener regjeringens nye karanteneregler bryter med arbeidsmiljøloven. Hun frykter at ansatte sier opp for å ikke bli smittet.

Fra 1. januar trer nye karanteneregler i kraft for ansatte i skoler og barnehager. Det har fått flere til å reagere.

– Jeg blir sint. Jeg føler egentlig at det er helt uholdbart, sier Christiane Medin, barnehageansatt og verneombud.

Regjeringen har vedtatt at de ansatte får fritak fra karantene i arbeidstiden, selv om de har vært nærkontakt med en smittet. På fritiden må de derimot være i karantene.

– Det gir ingen mening. Det er ikke sånn at man først begynner å bli smittsom etter klokken 16. Enten er man smittsom eller så er man ikke det, sier Medin.

SMITTE: Barn må verken i karantene eller ta obligatorisk test dersom de har vært nærkontakt. Det tror Medin kan føre til mer smitte i barnehager. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Klager til arbeidstilsynet

Heller ikke barna trenger å gå i karantene hvis de har vært i nærheten av en smittet. Flere frykter derfor at barnehagene og skolene kan bli smittebomber.

– Det blir en perfekt setting for at smitten bare kan spre seg rundt. Det kommer til å bli masse smitteutbrudd, sier Medin.

Hun er en av flere som mener de nye karantenereglene bryter med arbeidsmiljølovens paragraf om at ansatte ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

– Jeg føler at det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet ikke blir vernet om. Etter min mening bryter dette med det som står i loven. Vi har ikke mulighet til å beskytte oss, sier Medin.

Til nå har over 9000 signert en underskriftskampanje om at situasjonen til de barnehageansatte bryter med arbeidsmiljøloven.

I tillegg har Medin og flere andre verneombud sendt inn skriftlige klager til Arbeidstilsynet.

– Jeg har mange kollegaer som er veldig redde for å bli smitta og redde for å ta med seg smitte hjem. Det er en psykisk belastning som ikke blir bedre av disse nye karantenereglene, sier Medin.

ÅPENT: De nye karantenereglene er innført for å sikre at barnehager og skoler kan hodle åpent. Foto: TV 2

Utslitte og redde

På sosiale medier har mange ansatte skrevet at de ikke vil følge de nye reglene for karantene.

– Mitt inntrykk er at mange ikke vil følge reglene om å være i karantene på fritiden hvis de uansett utsetter seg for smitte på jobb. Hvis smittevernreglene ikke lenger virker logiske, har man et problem. Da mister politikerne tillit i samfunnet, sier Medin.

– Vil du følge reglene dersom du havner i karantene?

– Jeg prøver så godt jeg kan å følge reglene, men jeg er sterkt kritisk til dette. Jeg forstår ikke hvordan det henger sammen, sier Medin.

Selv om hun synes det er viktig at skoler og barnehager holder åpent, er hun spent på hvordan dette vil fungere i praksis.

– Selvfølgelig skal vi beskytte de sårbare barna, men barnehagen er ikke et godt sted for sårbare barn hvis de er omgitt av utslitte voksne som er bekymret og redde og ikke klarer å ha fokus på det de skal gjøre, sier Medin.

Nå frykter hun at flere ansatte ikke orker å stå i den nye arbeidshverdagen.

– Jeg vet at det er mange som tenker på det. Jeg håper at de biter seg fast og holder ut litt til, sier Medin.

Varer bare noen uker

Den nye karanteneordningen har blitt møtt med tydelig kritikk fra både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund. Helseministeren mener likevel at dette er et viktig tiltak for å holde skoler og barnehager åpne.

– Jeg har forståelse for disse reaksjonene, men her har vi gjort en vurdering om at lærere er viktig og det er viktig at skolene holdes åpne i størst mulig grad, sier Ingvild Kjerkol til TV 2.

MIDLERTIDIG: Helseministeren mener at dette bare er en midlertidig løsning. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun understreker at lærere nå blir prioritert i vaksinekøen og at dette dermed ikke blir en langvarig ordning.

– Dette vil bare vare noen få uker, og hvis alle får denne boosterdosen så vil de slippe smittekarantene etter hvert, sier Kjerkol.

– Basert på klare råd

Også kunnskapsministeren forsvarer den nye ordningen.

– Beslutningen om karantenefritak har vi basert på klare og samstemte råd fra Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet. De har alle vært tydelige på at ansatte i barnehager og skoler må være unntatt karantenebestemmelsene, under forutsetning av at de gjennomfører regelmessig testing slik helsemyndighetene beskriver, skriver Tonje Brenna til TV 2.

SIKRE NORMAL DRIFT; Kunnskapsminister Tonje Brenna mener det er nødvendig med karanteneunntak for å sikre at barnehager og skoler kan ha normal drift. Foto: Ingvild Jensen / TV 2

Hun har forståelse for at mange ansatte står i en krevende situasjon, og har gjort dette lenge.

– Hvordan reagerer du på at flere ansatte mener at arbeidssituasjonen nå bryter med arbeidsmiljøloven?

– Det er kommuner og fylkeskommuner som skal vurdere situasjonen for de ansatte, også når det gjelder arbeidsmiljøloven, sier Brenna.

Hun mener jevnlig testing av barn, elever og ansatte, og å prioritere boosterdoser til de ansatte, vil kunne hjelpe både på smittesituasjonen og bemanningsutfordringene i skolen.