Mer enn 100 trakasseringssaker i det britiske parlamentet

Det kommer på toppen av at to parlamentsmedlemmer er blitt drept på bare fem år. I 2016 ble Labours Jo Cox drept under et velgermøte, og konservative Sir David Amess led samme skjebne i oktober i år.

De fleste av trakasseringssakene har antakelig funnet sted utenfor parlamentsbygningen, mange av dem på internett. Labour-parlamentarikeren Rosie Duffield sier tallet kan være minst tre ganger så høyt.

– Folk melder ikke fra, de blir vant til det – ellers vet de ikke engang at trakasseringen finner sted, fordi staben deres håndterer det, sier hun.

Daily Mail har også avslørt at til sammen seks kniver er blitt beslaglagt ved parlamentsbygningens innganger de siste to årene.

Labours nestleder Angela Rayner uttalte i forrige måned at minst et av hennes barn ønsker at hun skal forlate politikken på grunn av alle truslene hun mottar.

(NTB)