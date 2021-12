Tiltale mot svensk IS-kvinne (49) ventes i januar

En svensk kvinne er mistenkt for å ha medvirket til at et barn ble brukt som barnesoldat i Syria. Fra før er hun varetektsfengslet for grove krigsforbrytelser.

Den 49 år gamle kvinnen ble i september varetektsfengslet for mistanker om krigsforbrytelser og folkerettsbrudd.

Kvinnen er også mistenkt for å ha bidratt til at et barn under 15 år ble brukt som barnesoldat i Syria.

Det ventes tiltale i saken snart.

– Jeg tar en avgjørelse om påtalespørsmålet før 5. januar, sier statsadvokat Reena Devgun.

– Med mindre det skjer noe uforutsett, blir det rettsforfølgelse, sier hun.

Kvinnen har også vært under etterforskning for plyndring i Syria og tvangsekteskap, men disse punktene er henlagt. Det har ingen betydning for forholdene hun er varetektsfengslet for, påpeker Reena.

Kvinnen nekter for å ha begått straffbare handlinger. Hun reiste til Syria for å slutte seg til terrorgruppen IS i 2013 og er verge for barnet som ble rekruttert som soldat.

Hennes advokat, Mikael Westerlund, er informert om politiets etterforskning.

– Vi ønsker henleggelsene velkommen. Når det gjelder rekrutteringen av en barnesoldat, er det et bevisspørsmål om hun har vært med på å rekruttere ham. Vi vil hevde at hun har hatt ganske begrenset innflytelse over sine barn og sin egen situasjon, sier Westerlund.

(NTB)