Danske myndigheter: Mye tyder på at omikron er mindre farlig

Risikoen for å komme i kontakt med helsevesenet ser ut til å være 20 til 70 prosent lavere for omikron-smittede enn for delta-smittede, opplyser det danske folkehelseinstituttet, Statens Serum Institut (SSI), på en pressekonferanse onsdag.

Det skriver dansk TV 2.

På pressekonferansen sa faglig direktør for Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause at nye studier fra Sør-Afrika, England og Skottland publisert i jula tyder på at omikron er mindre farlig enn deltavarianten.

Hun sier at de jobber med å lage en lignende statistikk ut fra danske innleggelsestall.

FORKLARINGEN: Ifølge danske myndigheter er årsaken til rekordhøy smitte stor testaktivitet i romjulen. Folk står her i testkø i Aalborg. Foto: HENNING BAGGER / AFP / NTB

I riktig retning

– Det man har sett er at risikoen for å komme i kontakt med helsevesenet ser ut til å være 20 til 70 prosent lavere for de omikronsmittede enn for de deltasmittede, avhengig av hva slags kontakt man har hatt med helsevesenet, sier Krause.

Lille julaften opplyste britiske helsemyndigheter at risikoen for sykehusinnleggelse som omikron-smittet er 50-70 prosent lavere en deltavarianten.

I Danmark er det registrert rekordhøy smitte det siste døgnet, med 23.228 tilfeller. 80 prosent av smitten i landet ser ut til å være omikron, opplyser SSI.

Til sammenligning er det registrert 4702 tilfeller i Norge det siste døgnet.

Det rekordhøye tallet skyldes stor testaktivitet etter jul, presiserer SSI.

Vaksinene beskytter godt mot omikron, opplyser Krause.

DIREKTØR: Tyra Krause i SSI. Foto: SSI

– Vaksinen gir en beskyttelse på 55 prosent mot omikronvarianten like etter andre dose og tredje dose. Det er lavere enn for deltavarianten, og det ser ut til å avta raskere over tid, sier hun.

Som individ er man beskyttet mot alvorlig sykdom hvis man er vaksinert, sier hun.

Videre sier Krause at man kan bli smittet som vaksinert, men at man blir rammet i mindre grad av sykdommen og får et kortere sykdomsforløp.

Smittebølgen som danskene er inn i nå, kommer til å nå toppen i løpet av januar, sier Krause.

Toppen i januar eller februar

Også her hjemme har helsemyndighetene kommet med gode omikron-nyheter onsdag.

Direktør Frode Forland i FHI sa til TV 2 onsdag at nedgangen i smitten i Norge er et godt tegn.

I tillegg er antallet sykehusinnleggelser relativt stabile.

– Det kan bety at det er håp om at det vi har sett av studier internasjonalt om at den gir mildere sykdom stemmer, men det kan også være et uttrykk for at vi har en bedre immunitet i befolkningen, sa Forland.

Han tror imidlertid at Norge kommer til å nå toppen av omikronsmitten i januar eller februar.