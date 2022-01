Grisefjøset er ikke til å kjenne igjen: – Gurimalla, er dette mulig!?

På kun fire dager forvandlet Tid for hjem det gamle fjøsbygget til et sosialt samlingssted med en lekker pizzaovn.

– Dette har blitt et helt nytt rom, sier Sjur og Dorthe Hovland, når de får se det gamle grisefjøset sammen med datteren Pia.

Familien overlot det gamle fjøsbygget til Tid for hjem med ønske om å få det ubrukte rommet omgjort til et sosialt samlingssted.

Tid for hjem og designer Malin Persson hadde frie tøyler i oppussingen av fjøsrommet, og Malin valgte å videreføre det rustikke preget.

Forandringen handlet om lett modernisering og en blanding av gamle og nye elementer.

Se forandring før og etter i bildekarusellen.

FØR: Tomt grisefjøs, fremdeles med møkkluke i gulvet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Nye flater og sosialt samlingssted. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Stort rom, kun brukt til lagring. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Inviterende sofagruppe med mulighet for overnatting. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Mursteinsvegger og bjelker i taket ga mye potensial til designeren. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Koselig pizzakjøkken med rustikke detaljer. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Designer Malins triks

For designeren handlet det om å beholde så mye som mulig av det rustikke preget i rommet.

– Ikke gjøre det til noe moderne, men med enkle midler sette i stand og forsterke det landlige preget som var her fra før, forteller Malin.

KULT FJØS: Den rustikke bygningen sett fra utsiden. Foto: Pandora Film/ TV 2

For å oppnå en helhet og en fin atmosfære i rommet ble alle overflater knyttet sammen på denne måten:

Teglsteinsveggene ble beholdt som de var, men noe løs puss ble kakket bort for å få frem mer av teglsteinen.

Langveggen i tre ble platet, pusset og malt lys med kalkmaling.

Kjøkkenbenken ble malt med samme kalkmaling som langveggen.

De gamle takbjelkene ble beholdt i sin rustikke form, men panel mellom dem ble malt lyst.

Gulvet fikk rustikk parkett i samme valør som takbjelkene.

Alt øvrig interiør ble valgt ut i fra ønsket om naturlige materialer og en nedtonet fargepalett.

Se produktliste for informasjon om farger, materialer og møbler som ble brukt i fjøset.

HØY VARME: En slik ovn kan bli over 300 grader varm. Foto: Pandora Film/ TV 2

Sosialt rom med pizzaovn

Familien hadde lenge tenkt at det relativt store og ganske lyse rommet burde kunne brukes til sosiale aktiviteter. De så for seg langbord for hyggelige samlinger og kanskje brettspill – men pizzaovn hadde bare vært en tanke.

– Vi ble skikkelig overrasket over den, og den var så fin, forteller Dorthe Hovland.

Nå har det gått flere måneder siden oppussingen – og ovnen har vært mye brukt.

– Vi har laget masse pizza der i løpet av høsten, og nå gleder vi oss til å utforske andre retter som kan lages i ovnen, sier Dorthe.

Gjenbruk og naturlige materialer

På gulvet ble det lagt en litt uvanlig type eikeparkett. Den er nemlig laget av gjenbrukte eikematerialer. Slike gjenbruksprodukter tror vi du vil se mer til i tiden fremover. Resultatet her ga en livlig, mørk brun overflate.

GJENBRUK: Parkettgulvet er laget av gjenbrukte materialer. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bakebordet består av en gammel brukt benk som det ble lagt en marmorplate på. Utmerket for matlaging. Bordet kan også brukes som spisebord.

GJENBRUK: Gammel benk med marmorplate. Foto: Pandora Film/ TV 2

I taket over bakebordet ble det montert en gammel stige. Denne fungerer som oppheng for kjøkkenredskaper, buketter med tørkede urter og flettede kurver.

NATURMATERIALER: Bakeredskaper i tre og kjøkkengjenstander i keramikk. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ellers finner vi naturmaterialer i gulvteppet, kurver og krukker, lampeskjerm og baketilbehør. Til og med krakkene laget av Tid for hjem-gjengen er laget av tilgjengelige restematerialer, eller annet man har funnet i egen garasje. Der fant også Einar et gammelt vindu som passet utmerket til dette rommet!

Praktiske tips

Hvordan lage Malins enkle sofamøbler

Sofamøblene ble laget på enkleste måte med et understell av grove planker, skrudd fast på på tversgående stokker. Plankene er vanlig konstruksjonsvirke, 48x148 centimeter.

De tversgående stokkene som hviler på gulvet er to slike planker, skrudd sammen og satt på høykant. På dem hviler omtrent to meter lange planker. Dette danner bunnen til sofaen.

Det hadde også vært mulig å bruke pallekarmer. Trematerialene ble beiset brune.

LAG SOFA SELV: Enkle sofaer med overmadrass, rullet sammen til rygg. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gode myke madrasser ble så lagt på understellene, og ryggene ble laget ved hjelp av sammenrullede overmadrasser, festet med lærbelter.

Veldig behagelige å sitte på, og også lett å gjøre om til en komfortabel soveplass om det skulle behøves. Som tekstil er det enkelt og greit brukt sengetøy i beige lin.

Hvordan Einar bygget fundament for pizzaovn

Understellet til pizzaovnen ble bygget av lecastein – fire støttemurer som til sammen dannet en kjøkkenbenk. Drøyt tre høyder med stein gir en benkehøyde på omtrent 90 centimenter. Steinene ble murt på vanlig måte med sement og armeringsjern. Dybden på benken er nærmere en meter, siden pizzaovnen er ganske stor.

ÅPNE HYLLER: Benk murt i leca. Foto: Pandora Film/ TV 2

Når konstruksjonen var ferdig la Einar på et tykt sjikt med naturgips for å få et slett og fint resultat.

For at hjørnene skulle bli fine og sterke ble det lagt inn murhjørner i rustfritt stål. Disse bakes inn i gipsen, slik man ellers ville lagt gipshjørner inn i sparkel. Usynlige til slutt altså.

Det ble også laget hyller til kjøkkenbenken, samt murt en sokkel i bunn. Alt ble behandlet med naturgips og malt med kalkmaling.

Pizzaovnen hviler på de to midterste murene, og disse er nøye plassert, slik at både ovn og benkeplater får den nødvendige støtten.

Når ovnen var på plass ble det til slutt montert solide benkeplater i ubehandlet eik. Disse var skjøtet i bredden, siden benkeplaten var en meter dyp.

Benkeplaten ble behandlet med olivenolje.

Pizzaovnen har røykrør gjennom yttervegg, og stålpipe montert på yttersiden.

Hvordan Rune laget en vegg som ser ut som mur

Langveggen i bygget var egentlig bare synlig ytterkledning montert på stendere. Her valgte Rune å montere baderomsplater inn mot rommet. Dette fordi Malin ønsket en slett murlignende overflate.

NY VEGG: Med innebygget nisje. Foto: Pandora Film/ TV 2

Rune tenkte at baderomsplater var bedre egnet enn gipsplater i dette rommet. Ytterveggen var nemlig foreløpig ikke isolert, og fuktvariasjoner ville kunne skade gipsplater.

Så altså – baderomsplater ble skrudd fast til stenderverk, veggen ble primet. Deretter ble det sparklet med egnet sparkelmasse og armeringsstrimler over alle skjøter. Til slutt ble veggen «helsparklet» to ganger med fliselim før den ble malt med kalkmaling.

Slik ble dette en vegg som ser ut som mur, med nisje for hylle og det hele.

