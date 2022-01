Strenge LaLiga-regler setter foten ned for utsettelser

Problemene blir stadig verre i Barcelona med et stort smitteutbrudd. Men noe hjelp fra LaLiga kan de glemme å få.

I en skuffende første sesonghalvdel preget av skader, økonomisk krise og Champions League-exit, har Barcelona nå fått et koronautbrudd.

Denne uken har klubben kommet med nesten daglige oppdatering på nye spillere som har testet positivt på covid-19.

Listen over smittede er blitt lang: Sergiño Dest, Philipe Coutinho, Ez Abde, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti og Gavi, Jordi Alba, Clement Lenglet og Dani Alves smittet.

: Sergiño Dest, Philipe Coutinho og Ez Abde Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti og Gavi, Jordi Alba, Clement Lenglet og Dani Alves Skadede spillere : Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Sergiño Dest, Moussa Wagué.

: Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Sergiño Dest, Moussa Wagué. Suspenderte spillere : Sergio Busquets, Gavi.

Spanske SPORT melder at Dembélé ble smittet i sitt eget bryllup, til hans lagkameraters store overraskelse. Det rapporteres at svært få medspillere i det hele tatt visste at franskmannen hadde en kjæreste.

Fraværet betyr at de blårøde per dags dato kun kan stille med sju førstelagsspillere mot Mallorca den kommende søndagen. Av disse må minst fem være på banen til alle tider.

Rivalene sliter også

Det er ikke bare Barcelona som er preget av koronaviruset.

Atletico har fått smitte på manager Diego Simeone, samt Koke, Héctor Herrera, Antoine Griezmann, João Félix.

Hos byrival Real Madrid er Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius jr. nylig smittet. Forrige uke fikk Isco og David Alaba koroanviruset.

Man skulle kanskje tro at grunnet smitteutbruddet i en allerede syltynn tropp, men den gang ei.

Spanske Mundo Deportivo melder at det ikke er aktuelt å utsette kamper, som skriver at de har vært i kontakt med personer i LaLiga-ledelsen.

I motsetning til Premier League, hvor mange kamper har blitt utsatt, er regelverket i LaLiga mye strengere når det kommer til den gjeldende smittesituasjonen.

– Game on!

TV 2s fotballekspert, Guillem Balagué, forklarer lovverket.

– Lagene i LaLiga kan utsette maks én kamp i førstedivisjonen på grunn av koronaviruset. De må ha minst fem fra førstelaget i lagoppstillingen fra start til slutt. I tillegg må de ha 13 spillere til sammen fra A- og B-laget. Så lenge det er 13 spillere tilgjengelig fra begge lag, er det «game on»!

Samtidig utsatte ligaen flere kamper hvor noen av lagene manglet noen få spillere som kom sent tilbake fra landslagsoppdrag i Sør-Amerika.

Med hele 15 spillerfravær i troppen, blir det en vanskelig kabal for Xavi Hernández i en allerede knotete start på hans trenerkarriere hos katalanerne.

Men, siden Barcelona med hårfine marginer oppfyller LaLiga-kravene, kan helgens oppgjør mot Mallorca spilles som planlagt.