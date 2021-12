Politiet vet enda ikke hvem denne mannen er - ber om hjelp

Natt til torsdag ble en kvinne antastet på et busstopp. Nå undersøker politiet om hendelsen kan ha sammenheng med mistenkt voldtektsmann.

Kvelden 21. desember skal en jente ha blitt voldtatt i Nygårdsparken, i Bergen sentrum.

Voldtekten skal ha skjedd mellom klokken 21.00 og 21.30 og politiet har ikke pågrepet noen i saken.

Onsdag gikk politiet ut med en etterlysning av det de mener kan være gjerningmannen.

Bildene er hentet fra en overvåkningskamera på en butikk i Bergen sentrum. TV 2 kjenner til at bildene fra butikken er tatt før voldtekten.

Politiet ber publikum som har sett denne mannen ta kontakt. Foto: POLITIET

– Vi ser nå at det er behov for å gå ut i media med en etterlysning slik at personer som kan ha opplysninger om saken kan ta kontakt, sa politiadvokat i Vest politidistrikt, Celin Hauge Andersen Andersen.

Fått flere tips

Politiet kjenner ikke identiteten til den antatte gjerningsmannen, men beskriver han som tynn, mørk i huden og i 20-årene.

Jourhavende jurist, Farzad Izadi, sier at politiet har mottatt mange tips.

– Flere av tipsene er interessante, men vi ønsker ikke å tallfeste hvor mange tips vi har fått. Men vi håper på flere, sier han til TV 2.

Ber publikum om hjelp

Voldtekten ble anmeldt 22. desember etter at jentas familie tok kontakt med politiet.

Det er gjort flere avhør i saken, men nå ser politiet behov for å be publikum om hjelp.

Politiet ønsker ikke å fortelle hvor i parken voldtekten skal ha skjedd. Foto: Erik Teige / TV2

– Vi har fremdeles ikke klart å identifisere mannen som er avbildet, sier politiadvokat, Izadi.

Han understreker også at alt tyder på at gjerningsmannen ikke har oppholdt seg i parken i forkant av voldtekten, men at han skal ha fulgt etter jenten fra sentrum og voldtatt henne der.

Undersøker ny hendelse

Politiadvokat Farzad Izadi sier at de fremdeles ber publikum om hjelp til å identifisere mannen på bildet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Natt til torsdag kontaktet en kvinne politiet å fortalte at hun hadde blitt antastet av en mann da hun ventet på bussen.

Bergens Tidende omtalte hendelsen først.

Kvinnen i 40-årene fortalte at en mann skal ha kommet bort til henne og antastet henne over klærne.

– Det skal ha oppstått en liten kamp, men hun klarte å rive seg løs. Dette må ha vært en tøff opplevelse for henne, sier operasjonsleder Ole Bjørn Sveen til avisen.

Hendelsen skjedde på Sletten og politiet fikk meldingen klokken 03.25 i natt. Nå undersøker politiet om hendelsen kan sees i sammenheng med voldtekten i Nygårdsparken.

– Dette gjør vi på bakgrunn av beskrivelse på hvordan gjerningspersonen så ut, men også handlingen, sier politiadvokat Izadi.