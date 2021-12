Etterforsker mulig voldtekt i Bergen – etterlyser mann

Politiet etterforsker en mulig voldtekt av en ung jente i Nygårdsparken i Bergen. Politiet sier den fornærmede jenta fremstår som et tilfeldig offer.

Den mulige voldtekten skal ha skjedd tirsdag 21. desember i Nygårdsparken.

Gjerningspersonen er ikke identifisert, men politiet mistenker at det er en mann som er fanget opp av videoovervåkning i Bergen sentrum kort tid etterpå.

Vedkommende er beskrevet som en mann mellom 20-30 år, tynn, mørk i huden mørke øyne, svart hår, bart og skjegg, og et arr på kinnet.

Politiet har også delt et bilde fra et overvåkningskamera med pressen av en person med mørk jakke, caps, lys hettegenser og lyse sko.

– Tilfeldig

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Celin Hauge Andersen, sier til TV 2 at politiet ble varslet om hendelsen av familien den 22. desember.

– Politiet har etterforsket saken siden vi fikk kjennskap til den, og ser at det er behov for å gå ut i media med en etterlysning slik at personer som kan ha opplysninger om saken kan ta kontakt, sier Andersen.

Politiadvokaten opplyser at det ikke er noen relasjon mellom fornærmede og mistenkte i saken.

– Det er vanskelig å svar på om mistenkte er en trussel mot andre på det nåværende tidspunkt. Men dette fremstå som det var helt tilfeldig, sier hun.

Ber potensielle vitner ta kontakt

Hun ønsker ikke å gå ytterligere inn på hendelsesforløp.

De har ingen mistanke om hvem den etterlyste mannen er.

Saken etterforskes ved Bergen sentrum politistasjon og er i en tidlig fase. Politiet har til nå blant annet avhørt vitner, innhente videoovervåkning og analysert elektroniske spor.

Personer som kan ha opplysninger i saken bes kontakte politiet på tipstelefon 476 96 060.