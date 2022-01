Slik lykkes du med nyttårsforsettene

De fleste klarer ikke å nå de to vanligste målene folk setter seg for det nye året. Men følger du disse rådene, kan du klare dem.

Vi nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder nyttårsforsetter. Ved inngangen til det nye året vil over én million av oss ha et ønske om å trene mer eller gå ned i vekt. Det er de to vanligste nyttårsforsettene.

Dessverre viser det seg at over 80 prosent mislykkes med intensjonene om en sunnere livsstil, de fleste før vi har nådd utgangen av januar. Data fra treningsappen Strava forteller oss at 19. januar er den dagen folk flest mister motivasjonen for å trene mer.

Å endre livsstil kan være utfordrende, men følger du noen enkle råd, øker sannsynligheten for å lykkes.

DELMÅL: Hvis du vil fra A til Å, kan det være lurt å sette seg delmål, skriver artikkelforfatteren. Foto: Frank May / NTB

1. Senk ambisjonsnivået

Mange mislykkes med nyttårsforsettene sine fordi de prøver å gjøre for mye på en gang. Lista legges så høyt at man er dømt til å mislykkes. Kanskje har du et ønske om å gå fra sofakroken til å komme i veldig god form, en reise fra A til Å.

Men for å komme deg dit, må du først fra A til B, så fra B til C. Du ser poenget. Mange små delmål er trikset. Du kan nesten ikke legge lista for lavt.

I Dagbladet kunne vi i november lese om hvordan vi kunne gå ned seks kilo før jul, slik at kjolen eller dressen passet. Det er mulig et slikt oppslag gir mange leserklikk, men jeg gremmes når jeg ser slike saker. I tillegg til at det bidrar til et usunt kroppspress og idealisering av lav vekt, er det skivebom om man ønsker å hjelpe noen til varig vektendring.

Det er ikke vanskelig å gå ned seks kilo på under fire uker, slik Dagbladet promoterer. Det er bare å sulte seg, så raser kiloene av. Problemet er å holde seg på den vekten.

TRENINGSLEGE: Ole Petter Hjelle har blant annet skrevet bøkene "Sterk hjerne med aktiv kropp" og "Mat til hjernen". Foto: Universitetet i Sørøst- Norge

Overvekt skyldes ikke primært latskap eller manglende motivasjon. Skal du gå ned i vekt, og ikke minst holde deg der, må du slåss mot en rekke forsvarsmekanismer som vi mennesker (og andre dyr) har utviklet gjennom millioner av år med evolusjon for å unngå å dø av sult.

Det er den viktigste forklaringen på det alle som har prøvd å slanke seg har erfart: Det er vanskeligere å holde seg på den nye vekten enn å gå opp i vekt.

Er du frisk, men har noen ekstra kilo på kroppen (er i BMI kategorien «overvekt», som flere millioner nordmenn er), er det bedre for helsa å prøve å leve sunt for å unngå å gå opp i vekt, enn å prøve å pine seg ned noen kilo.

Det er vanskelig å gå ned i vekt og holde seg der, og studier forteller oss at mer enn halvparten av alle som slanker seg, ender opp på en vekt som er lik eller høyere enn den de startet på. Mange slanker seg faktisk fra «overvekt» til «fedme».

VIKTIG Å TENKE PÅ: Å være slank betyr ikke nødvendigvis at man har god helse, like lite som det å ha overvekt betyr at du har dårlig helse, skriver lege Ole Petter Hjelle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Å være i BMI-kategorien «overvekt»*, dersom man er frisk, medfører relativt liten helserisiko. Fedme eller sykelig fedme, derimot, gjør at helserisikoen for blant annet diabetes type 2 og hjerte-karsykdom eskalerer.

Å være slank er ikke ensbetydende med å ha god helse, like lite som det å ha overvekt betyr at du har dårlig helse. Mitt tips er derfor: Fokuser mer på å spise sunt og variert og bevege deg regelmessig og fokuser mindre på kilogrammene. Slike budskap gir kanskje ikke like mange leserklikk som sultekurer for å passe inn i julekjolen, men det er bedre for helsen din, og det øker sannsynligheten for å lykkes med nyttårsforsettet ditt.

2. Finn din egen motivasjon

Finn det som motiverer akkurat deg. Motivasjon er selve drivstoffet for livsstilsendring, og aller helst vil vi ha det vi kaller indre motivasjon, det vil si at det er en indre drivkraft som trekker oss mot målet, og ikke en ekstern faktor.

TUR: Det er lettere å klare en livsstilsendring om du gjør en aktivitet du liker, som for eksempel å gå tur, skriver Ole Petter Hjelle i dette innlegget. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er større sannsynlighet for at du lykkes med en livsstilsendring hvis det er du selv som ønsker en forandring, enn om det er ektefellen din som synes du har blitt i dårlig form og maser på deg.

Ønsker du å trene mer, kan det være greit å vite at helsegevinstene ved fysisk aktivitet (og det er ikke få) er gode uavhengig av hva du gjør. Så finn noe du liker, for det er det eneste du klarer å holde fast ved over tid.

Liker du ikke å løpe, så finn noe annet. Du kan gå, sykle, svømme, gå på ski eller spille fotball. Selv aktiviteter vi ikke tenker på som trening, som å jobbe i hagen, gå med handleposer fra butikken eller leke med barn eller barnebarn, gir en formidabel helsegevinst.

STORE FORDELER: Fysisk aktivitet har store helsegevinster og finn en aktivitet du liker, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Og ønsker du å spise sunnere, så fokuser heller på hva du bør spise mer av for å få et sunnere kosthold enn hva du ikke har «lov» til å spise.

Ønsker du å spise sunnere, hold deg unna trenddietter og andre ekstreme kostholdsråd. Vidunderkurer fungerer sjelden i lengden, og det er varige endringer i kosthold som er viktig for helsen. Velg mat du liker og spis et variert kosthold.

Og husk: Sannsynligvis er det like viktig hvem du spiser med som hva du spiser. Matglede og det sosiale aspektet ved måltidet er viktig for både vår fysiske og mentale helse.

3. Fokuser på de umiddelbare gevinstene

Hjernen vår er mer opptatt av umiddelbare gevinster enn mulig større gevinster lenger fram i tid. Det er forklaringen på hvorfor du velger kakestykket i kantina framfor salaten. Kakestykket gir hjernen din en større umiddelbar tilfredstillelse enn salaten, selv om du er klar over at salaten er det beste valget for helsa, i det lange løp.

LURER DEG: Forsker og lege Ole Petter Hjelle råder folk som ønsker å trene mer, til å fokusere på de umiddelbare fordelene ved fysisk aktivitet. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Hjernens trang for umiddelbar gevinst er for øvrig forklaringen på hvorfor mange ikke sparer til pensjon. Gleden ved å ha og bruke penger nå er viktigere for hjernen enn den trauste sparingen, selv om den gir en større gevinst fram i tid.

Så er nyttårsforsettet ditt å trene mer, prøv å fokusere mer på de umiddelbare gevinstene du får ved fysisk aktivitet som bedre humør, oppmerksomhet og hukommelse og mindre på de langsiktige gevinstene ved å bevege seg.

Den umiddelbare belønningen motiverer deg til å fortsette og øker sannsynligheten for at de langsiktige gevinstene også kommer.

Lykke til!

*Overvekt: BMI 25-29,9

Fedme: BMI >30