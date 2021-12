Nå stiller «alle» dette spørsmålet på visning

– Hvis du ser nedover denne gaten, kan det spares hundretusener på hver av de boligene som ligger her.

Eiendomsmegler Nils Nordvik er ikke i tvil, der han står i en villavei på Ullern i Oslo. De høye strømprisene vil tvinge både de som skal selge og de som ikke skal selge til å gjøre noe.

Nordvik er klar på at det vil lønne seg å gjøre noe med strømforbruket før man selger.

– Selvfølgelig har det noe å si for prisen at du for eksempel har solcellepanel som genererer strøm inn i huset ditt på en rimeligere måte. Da får du selvfølgelig mer igjen for boligen din.

POPULÆRT: Eiendomsmegler Nils Nordvik er blitt stor tilhenger av solcelleanlegg. Foto: Helge Mæland/ TV 2

Alle spør om strøm

– På visningene spør folk nå alltid: Hva er strømforbruket på denne boligen? Det får vi spørsmål om hele tiden, så det er klart det betyr noe for folk med de høye prisene vi har nå, sier den profilerte megleren.

Grethe Meier, som er sjef i Privatmegleren-kjeden, bekrefter det nye fokuset på strømforbruk og -pris.

NYTT FOKUS: Det er særlig førstegangskjøpere og kjøpere av store hus som er opptatt av strømforbruket, sier Privatmegleren-sjef Grethe Meier. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er mange flere nå enn tidligere som spør hva strømforbruket er på boligen. Det ser vi spesielt på førstegangsetablerere, men også når det er store eneboliger der det er et høyt strømforbruk, sier Meier, og legger til at det nå er mange flere som lurer på om det er muligheter for solceller eller andre energibesparende tiltak.

Solcelle-boom

Andreas Thorsheim, som er sjef for solcelleanlegg-selskapet Otovo, er ikke overrasket over det nye fokuset på strøm ved boligkjøp.

– Det er ikke så rart, for strømprisen svinger mer enn renta for tiden, så det slår rett inn i lommeboka.

GODE TIDER: For solcelle-gründer Andreas Thorsheim i Otovo er det gode dager. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

For Otovo har energikrisen gitt et voldsomt løft, med en tredobling av etterspørselen etter solcelleanlegg denne høsten.

– Det er klart at når vannkraften du konkurrerer mot blir dyrere, så blir solcellene mye mer konkurransedyktige. Det er veldig mange som ringer inn og lurer på hvordan de kan spare penger på strømmen med solceller, batterier eller andre strømsparetiltak, sier Andreas Thorsheim,

Otovo kan glede seg over at solcelleanlegg blir mer lønnsomme ved høye strømpriser.

– Tilbakebetalingstiden har jo rast nedover denne høsten, og solceller er lønnsomt mange nye steder i Norge denne høsten, sier Otovo-sjefen.

– Her på det sentrale Østlandet og Sørlandet kan du spare tilbake solcelleinvesteringen på syv-åtte år, og når solcellepanelene varer i 30 år er det mye penger å spare på det.