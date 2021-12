– Det er vanskelig å sortere. Ting går i hverandre, men jeg husker det som ufattelig intenst. Det var tilløp til kaos i hodet, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.

Ett år er gått siden det uvirkelige skredet rammet den lille kommunen Gjerdrum.

De som var våkne like før klokken 04.00 natt til 30. desember 2020, merket først at strømmen gikk.

Logger av hendelser i strømnett, telenett, vann og avløp, viser at det første registrerte bruddet var klokken 3:56:45.

Så ble andre vekket av voldsomme brak i bakken. Flere trodde det bare var brøytebiler som passerte.

Men plutselig skjedde det. Lag på lag med kvikkleire skled ut. I løpet av sekunder spiste skredet seg innover mot Nystulia.

Folk som fremdeles lå i sengene sine der, opplevde at veggene forsvant og at de ble revet av gårde sammen med de rasende massene, planker, møbler, hvitevarer og snø.

Andre kom seg ut og løp for livet mens bakken forsvant like bak dem.

KATASTROFENATTEN: 31 boliger ble revet vekk i Ask i Gjerdrum natt til 30. desember Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool / NTB

Strømmet mot kommunehuset

Oslo Universitetssykehus ble varslet klokken 04.31, og opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse.

Like før klokken 06.00 opplyste operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til pressen at skredet hadde gått i et boligområde og at evakuering var i gang.

14 boligbygg ble tatt av skredet, restene av dem ble funnet så langt som to kilometer unna der de hadde stått.

31 hjem ble umiddelbart knust og over tusen mennesker ble evakuert.

I mangel på noe sted å søke ly og hjelp, tok hundrevis av mennesker seg mot kommunehuset.

Ordfører Østensen ble vekket med det uvirkelige budskapet og at folk hadde samlet seg der. Bygda var rammet av en enorm katastrofe.

Han kastet på seg noen varme klær og dro rett til kommunehuset i Ask sentrum.

– Alle kommuner har beredskapsplaner. Men det som traff oss, er umulig å se for seg i fredstid. Det var så omfattende på så mange områder.

Innsmurt i leire

Østensen tok dem som hadde søkt seg til kommunehuset med opp til kommunestyresalen og kantinen.

– Det va en preget og apatisk forsamling som kommer. Etter hvert kommer de som var tett på, de som hadde løpt for livet, de som hadde blitt løftet ut av helikopter og har fullt av leire på kroppen, husker ordfører Østenstad.

ÅPNET KOMMUNEHUSET: Evakuerte fylte et kommunehus uten strøm og vann. Foto: Martin Leigland / TV 2

De satte seg der det var mulig å sitte, på kontorer og i korridorer. Strømmen var borte, det var stummende mørkt, og kaldt. Vannet var borte, det var ikke engang mulig å gå på toalettet.

Korona også

– Alt av kommunale tjenester var slått ut. Vann, avløp, alt av eldreomsorg og helsetjenester. Samtidig hadde vi oppgaver som måtte løses. Det var små barn og eldre som trengte hjelp. Det var folk i alle etasjer. Jeg sprang rundt i korridorene for å finne munnbind. Det var jo koronatid da og, ikke sant? Vi hadde ikke noe beredskapslager, så det var å løpe rundt og finne det som var, forteller ordføreren.

Det tok ikke lang tid før lokalsamfunnet mobiliserte. Butikker i nærheten kom kjørende med forsyninger av vann og mat.

– Det var i det hele tatt en kollektiv innsats den første tiden som var helt fenomenal, sier Østensen.

VANN: Etter hvert fikk de evakurte tilgang til vann og matforsyninger Foto: Kristin Grønning / TV 2

Da dagslyset kom, ble de evakuerte hentet gruppevis og kjørt til hotell på Olavgård og på Gardermoen.

Det ble starten på et enormt arbeid for kommunen med å få oversikt over de som trengte hjelp og oppfølging.

Det var i alt over 1600 mennesker som var rammet på en eller annen måte.

På et tidspunkt var en femtedel av kommunens innbyggere evakuerte.

Sterkt fellesskap

– Vi var ikke rustet til å gå inn i en slik oppgave, så vi måtte gå i gang med å skaffe ressurser, menneskelige ressurser, lokaler og penger for å bygge opp et apparat. Det var jo så mange som var berørte, sier Østensen.

– Ville vi klare å fange opp alle, og var det pårørende som ikke bodde i Gjerdrum som også ville ha behov for hjelp? Oppgaven var formidabel, og vi klarte nok ikke å få kontakt med alle så tidlig som vi ønsket, fortsetter han.

Ordføreren tror ikke det ville ha gått like bra som det tross alt har gjort, om det ikke var for det sterke engasjementet blant folk i den lille kommunen på Romerike.

KJØPER BLOMSTENE SELV: Ordføreren kjøper blomster til en av de mange ansatte som fortjener det. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg er imponert over alle de ansatte i Gjerdrum kommune og alle innbyggerne. Det var et voldsomt engasjement de første dagene og ukene. Og det er det fremdeles. Vi har et veldig sterkt fellesskap her oppe, og folk er flinke til å ta vare på hverandre. Det er det fint å være vitne til.

Resten av livet

Han understreker at belastningen selvsagt er størst for de som har mistet noen, og de som har mistet sine hjem eller på andre måter er rammet.

Samtidig sier han at det også har vært et tøft år for han personlig.

– Det slipper jo ikke taket. Jeg tenker jo på det hele tiden. Dette er nok noe jeg kommer til å bære med meg hele livet, sier Anders Østensen.