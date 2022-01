Stor liste: Disse stjernene kan hentes «gratis»

1. januar kan europeiske fotballklubber forsterke stallene sine med nye spillere.

Men 1. januar er også dagen hvor flere stjernespillere går inn i de seks siste månedene av kontraktene sine.

Noe som betyr at de kan begynne å forhandle med andre klubber, før de i sommer kan forlate deres nåværende klubb uten at arbeidsgiverne sitter igjen med så mye som et øre.

Men helt gratis er det ikke. De nye klubbene må vanligvis ut med ganske store signeringsbonuser til deres nye spillere, men overgangssummen er null kroner.

– Spillerne er i sin fulle rett til å selge seg selv dyrt når de nærmer seg slutten av en kontrakt. Det er slik fotballen har blitt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Denne sommeren er det flere stjerner som kan ende opp med å forlate klubber vederlagsfritt.

Blant spillerne finner man Kylian Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala, Ousmane Dembélé, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Franck Kessié, Alexandre Lacazette og Luka Modric, for å nevne noen.

– Det er en enorm liste med stjerner, men samtidig er det en liste med spillere der jeg tror de fleste ikke ville oppgradert noen av topp tre-lagene i Premier League. De kunne styrket bredden. Men samtidig er vi inne i en tid med pandemien, hvor flere klubber antakeligvis ser på denne listen. Det er jo en mulighet til å hente litt billigere enn vanlig, påpeker Stamsø-Møller.

Se hele listen med spillere som har seks måneder igjen av kontrakten lengre nede i saken!

Her tror Stamsø-Møller at Pogba og Mbappé ender opp

De to kanskje heteste navnene som kan begynne å snakke med nye friere 1. januar er Paul Pogba og Kylian Mbappé. Begge var prestisjesigneringer, som nå kan forlate klubben vederlagsfritt.

– Jeg tror mange klubber er veldig delt på Pogba. Det er nok mange som har lyst på ham, men samtidig må de nok tenkte seg om to ganger. I det riktige miljøet er han ypperste verdensklasse, men samtidig finnes det knapt en spiller som varierer mer mellom verdensklasse og begredelig. Jeg tenker hans neste klubb fort kan bli Real Madrid eller PSG, det er de to jeg tenker på mest på, sier TV 2s ekspert.

– Kylian Mbappé, da?

– Jeg er ganske sikker på at han drar til Real Madrid til sommeren, svarer Stamsø-Møller kontant.

STJERNE: Kylian Mbappé spiller allerede i en av verdens største klubber. Til sommeren kan PSG sitte igjen uten en krone om han forlater dem. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Samtidig tror TV 2s ekspert at Chelsea-trioen, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen og Thiago Silva gjør det lurt om de blir værende i London.

– Sånn jeg ser det er det en god idé for Andreas Christensen og Antonio Rüdiger å bli i Chelsea. Klubben ser virkelig bra ut. De har en veldig god trener, en sunn økonomi og gjør det bra sportslig. Selv om de kanskje kunne fått litt mer penger en annen plass, så tror jeg de vil gjøre det lurt i å bli der de er, sier Stamsø-Møller.

Han er også usikker på om så mange av spillerne ville forsterket topplagene i Premier League, men tror Manchester United kunne gjort det lurt i å studere listen.

– Som billige løsninger tror jeg både Corentin Tolisso og Franck Kessié ville vært en oppgradering på det de har på midtbanen.

BEIST: Franck Kessié har vært en bauta for AC Milan de siste årene. Nå kan en annen klubb snart nyte midtbanespilleren på nært hold. Foto: Reporter Torino / IPA

Disse spillerne er på utgående kontrakter

Her kan du se to lag med spillere på utgående kontrakter. Under følger listen med alle de kjente spillerne som kan hentes «gratis».

Lag 1: Hugo Lloris - César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Marcelo - Paul Pogba, Franck Kessié, Luka Modric - Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lorenzo Insigne.

Lag 2: André Onana - Sergi Roberto, Andreas Christensen, Matthias Ginter, Sead Kolasinac - Marcelo Brozovic, Corentin Tolisso, Isco - Gareth Bale, Paulo Dybala, Alexandre Lacazette.

Under følger listen med noen av de største stjernene. Spillerne er oppført etter posisjon.

Keepere: Hugo Lloris (Tottenham), André Onana (Ajax).

BAUTA: Hugo Lloris har vært svært innflytelsesrik for Tottenham. Nå kan franskmannen forlate klubben om han ønsker. Foto: PAUL CHILDS

Backer: César Azpilicueta (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax), Sergi Roberto (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Juan Cuadrado (Juventus), Sead Kolasinac (Arsenal).

VIKTIG: César Azpilicueta har etablert seg som en svært viktig spiller for Chelsea. Foto: Nick Potts

Midtstoppere: Antonio Rüdiger (Chelsea), Andreas Christensen (Chelsea), Thiago Silva (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Alessio Romagnoli (AC Milan), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), James Tarkowski (Burnley), Pontus Jansson (Brentford), Jason Denayer (Lyon).

SKUMMELT: Chelsea kan ende opp med å miste både Antonio Rüdiger og Andreas Christensen gratis i sommer. Foto: MASSIMO PINCA

Midtbanespillere: Paul Pogba (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Isco (Real Madrid), Corentin Tolisso (Bayern München), Franck Kessié (AC Milan), James Milner (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Remo Freuler (Atalanta), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Boubacar Kamara (Marseille).

SKUFFET: Paul Pogba har glimtvis stått frem som den stjernen han kan være, men verdensklasse-bidragene har det blitt færre av. Foto: MARCO BERTORELLO

Kantspillere: Lorenzo Insigne (Napoli), Ousmane Dembélé (Barcelona), Angel Di Maria (PSG), Gareth Bale (Real Madrid), Ivan Perisic (Inter), Jesus Corona (Porto), Federico Bernardeschi (Juventus).

Spisser: Kylian Mbappé (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Alexandre Lacazette (Arsenal), Andrea Belotti (Torino), Luis Suárez (Atlético Madrid), Edinson Cavani (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Divock Origi (Liverpool), Eddie Nketiah (Arsenal), Sardar Azmoun (Zenit).