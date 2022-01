TV 2s ekspert: Disse spillerne bør topplagene hente i januar

Se alt av Premier League på TV 2 Sport Premium og Play i helgen!

Under kan du lese hva Simen Stamsø-Møller mener toppklubbene i Premier League bør gjøre i januarvinduet. Og hvilke spillere han mener de bør vurdere å hente inn.

1. januar åpner overgangsvinduet og klubber får dermed sesongens siste mulighet til å forsterke laget før sesonginnspurten.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har tatt fatt på de syv øverste lagene i Premier League. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, West Ham, Tottenham og Manchester United.

Lengre nede i saken kan du lese hva han mener disse klubbene bør gjøre i januar.

Flere av de mest vellykkede overgangene i Premier Leagues historie har skjedd i årets første måned. Bruno Fernandes (Man. United), Virgil van Dijk (Liverpool) og Luis Suárez (Liverpool) er eksempler på solskinnshistorier.

Men januarvinduet har også stått for noen av historiens verste Premier League-overganger. Fernando Torres (Chelsea), Andy Carroll (Liverpool), Wilfried Bony (Man. City), Juan Cuadrado (Chelsea), Alexis Sánchez (Man. United).

Stamsø-Møller har pekt på områdene de burde forsterke, samt hvilke spillere de burde vurdere å hente inn.

Manchester City Simens dom Hva trenger de: Spiss og muligens en venstreback. Hvilke spillere burde de vurdere: Erling Braut Haaland eller Dusan Vlahovic. Tidligere januarsigneringer: Edin Dzeko (320 millioner), Aymeric Laporte (600 millioner), Gabriel Jesus (330 millioner), Wilfried Bony (330 millioner), Nigel de Jong (200 millioner), Craig Bellamy (170 millioner).

– I noen kamper synes jeg de trenger en spiss. I de aller fleste kampene klarer de seg uten. Maskineriet er så finsmurt og målene kommer fra alle kanter. Men det er noen kamper vi ser at de kunne trengt en spiss. Vi så det i Champions League-finalen mot Chelsea, og vi har sett det i andre storkamper. Jeg tror de hadde vært bedre om de hadde en spiller på topp som beveget seg og tenkte som en målscorer.

Erling Braut Haaland har vært ryktet til verdens største klubber i flere år. Stamsø-Møller tror det er mer sannsynlig at jærbuen bytter beite i sommer, men om det er mulig, så mener han City burde forsøke seg i januar.

– Haaland peker seg selvfølgelig ut. De har hatt lyst på Harry Kane, men jeg tror at dersom de skal hente en spiss, siden Kane røk forrige sommer, så tror jeg de vil sikte seg inn på en yngre spiller. De er én av få klubber som kan kjøpe Haaland, men det spørs om det skjer i januar. For Haalands del og agentens del er det nok enda bedre og vente til sommeren, sier Stamsø-Møller.

Dusan Vlahovic (21) har tatt Serie A med storm. Den storvokste serbiske spissen har scoret 16 mål på 20 kamper for Fiorentina denne sesongen. Det har fått ryktene til å svirre.

Nyrike Newcastle, Man. City, Arsenal og Real Madrid har alle blitt ryktet til Vlahovic.

ØKT I PRIS: Dusan Vlahovic ble hentet for 20 millioner kroner da Fiorentina signerte kraftspissen fra Partizan. Nå kan den prisen trolig ganges med 30. Foto: Lisa Guglielmi / IPA

– Vlahovic er en billigere løsning enn Haaland, og jeg synes de har noen likheter. Han har ikke blitt testet på toppnivået på samme måte som Haaland, men jeg synes han er den av de unge spissene i Europa som ligner mest på Haaland, sier TV 2s ekspert.

Chelsea Simens dom Hva trenger de: Venstreback og kanskje forsterke seg bak og på midten. Hvilke spillere burde de vurdere: Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Declan Rice og Jules Koundé. Tidligere januarsigneringer: Fernando Torres (570 millioner), Christian Pulisic (640 millioner), Emerson (200 millioner), Juan Cuadrado (330 millioner), Nemanja Matic (250 millioner), Mohamed Salah (160 millioner), David Luiz (250 millioner), Nicolas Anelka (180 millioner).

Tidligere denne uken ble det bekreftet at Ben Chilwell mister resten av sesongen. Da tok det ikke lang tid før ryktene om en mulig overgang for Everton-back Lucas Digne begynte å florere.

– Det er naturligvis forståelig at de må få på plass en venstreback nå som Chilwell er ute resten av sesongen. Da blir det nok Digne, eller at de henter Emerson tilbake fra lån.

– Digne er en spiller jeg tror vill kledd systemet til Chelsea veldig godt. Det ser også ut til at det er litt dårlig stemning i Everton. Jeg tror han hadde vært et godt tilskudd, sier Stamsø-Møller.

En av spillerne som var hetest linket til Chelsea i sommerens overgangsvindu var Sevilla-stopper Jules Koundé.

– Han er kjempesolid og jeg tror han hadde passet bra inn i trebackslinjen. Han er svindyr, men veldig god. Roman Abramovitsj har vist at han har mulighet og vilje til å bruke penger.

TATT STEG: Jules Koundé har fått syv landskamper for Frankrike. Foto: Claudio Benedetto / IPA

En annen som har vært ryktet til Chelsea er det franske stjerneskuddet Aurélien Tchouaméni (21). Monaco-spilleren har tatt den franske ligaen med storm og allerede fått debuten på det franske landslaget.

– Jorginho, Kanté og Kovacic er en veldig solid midtbane, men jeg tror de kunne trengt en virkelig klassespiller til der. Tchouaméni er veldig spennende. Han ser ut som ekte vare og det ser ut til at han har hele pakken. Det ville ikke forundre meg om han er på blokka deres.

– En annen er jo Declan Rice. Han kan bli veldig dyr, noe som trolig gjør overgangen vanskelig. Dersom de bruker så mye penger, da må han spille fast fra dag én, og da må noen ut. Det kan bli et vanskelig case, sier Stamsø-Møller.

Liverpool Simens dom Hva trenger de: Forsterke bredden i troppen. Hvilke spillere burde de vurdere: En offensiv spiller, samt forlenge kontrakten med nøkkelspillerne sine. Tidligere januarsigneringer: Andy Carroll (390 millioner), Virgil van Dijk (820 millioner), Daniel Sturridge (150 millioner), Philippe Coutinho (130 millioner), Luis Suárez (270 millioner), Martin Skrtel (100 millioner).

– Det brenner helt klart mest i bredden deres. De har en mye mer sårbar tropp enn Manchester City og Chelsea.

– I de kampene hvor de mangler gode spillere, blir det åpenbart at de nest beste ikke er like gode. Man må nesten være perfekte for å matche Man. City. Slik det er nå, så kan plutselige koronatilfeller ødelegge sesongen. Chelsea og City har rett og slett litt mer å gå på.

Stamsø-Møller mener enkelt og greit at benken ikke er god nok til å redde laget når nøkkelspillere er ute med skader.

– Det er jo det som er grunnen til at det pekes på bredden. De har en førsteellever som er et ferdig byggverk. Elleveren er beviselig gode nok til å hamle opp med de beste både i Premier League og Champions League. Så jeg har vanskelig for å se hvordan de skulle forsterket elleveren.

MULIG SIGNERING? West Ham-stjernen Jarrod Bowen er blant spillerne som har blitt ryktet til Liverpool de siste månedene. Foto: Adam Davy

En annen viktig ting Liverpool må avgjøre i tiden fremover er om de skal gi nye kontrakter til stjernespillerne sine. Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har alle kontrakter som går ut om 18 måneder.

– Jeg tror de jobber med det. Spesielt med Salah, men også med Mané. Det er selvfølgelig en overveielse at begge to er over 30 år gamle når kontraktene går ut, men jeg mener de to spillerne er såpass spesielle at de bør strekke seg langt for å beholde dem.

– Jeg tror likevel de kunne hatt godt av å signere en angrepsspiller. En signering á la den de gjorde med Jota. Det er vanskelig å finne en slik spiller. Ellers synes jeg Liverpool har gjort mye riktig til tross for at de ikke bruker like mye penger som Chelsea og Man. City. Tsimikas, Jota og Konaté er smarte gode kjøp, sier TV 2s ekspert.

Arsenal Simens dom Hva trenger de: Spiss. Hvilke spillere burde de vurdere: Dusan Vlahovic. Tidligere januarsigneringer: Pierre-Emerick Aubameyang (600 millioner), Henrikh Mkhitaryan (340 millioner), Mohamed Elneny (130 millioner), Gabriel Paulista (150 millioner), Nacho Monreal (100 millioner), Andrej Arsjavin (170 millioner).

Arsenals kanskje største avgjørelse i januar blir om de selger Pierre-Emerick Aubameyang. Spissen har en kjempekontrakt hos London-klubben, men har havnet i unåde hos Mikel Arteta.

– Jeg tror Aubameyang er godt likt blant spillerne. Han virker som en positiv type som er genuint en fin fyr, men det har vært for mye utenomsportslig. Pilene har pekt nedover for ham. Før var de avhengig av at han skulle score målene, men det er de ikke lenger. De trenger en ny spiss.

– Hvis de kan og har mulighet, så faller jeg tilbake på Dusan Vlahovic. Han har perfekt alder, profil og jeg tror måten han er på kunne passet Arsenal. Han spiller med en herlig innstilling. I startfasen av karrieren har han gjort det veldig bra i Serie A. Spørsmålet er om han vil til Arsenal og om Arsenal har mulighet til å hente ham. Han kommer til å koste litt, men jeg tror det hadde vært en super signering av Arteta, sier Simen Stamsø-Møller.

TØFFE TIDER: Pierre-Emerick Aubameyang er fjernet som Arsenals kaptein og har vært utelatt av troppen de siste kampene. Spissen har havnet i unåde hos Arteta etter brudd på klubbens interne regler. Foto: Andrew Yates

TV 2s ekspert mener at Arsenal traff såpass godt på overgangsmarkedet i sommer at de kan ta det litt roligere enn de hadde trengt om de hadde bommet.

I sommer signerte de Ben White, Aaron Ramsdale, Martin Ødegaard, Takehiro Tomiyasu, Nuno Tavares og Albert Sambi Lokonga. Nesten samtlige av dem har vært sterke bidragsytere til at klubben nå kjemper om Champions League-plass.

– Det gjør at de kan puste litt ut og jobbe med det de har. Det gir nok veldig selvtillit på kontoret at de traff såpass godt i sommer. Mange var i tvil, men dette har vært en slags oppreisning for apparatet over treneren.

West Ham Trevor Morley står for West Ham-vurderingen: Hva trenger de: Spiss og muligens midtstopper.

Tidligere januarsigneringer: Saïd Benrahma (230 millioner), Jarrod Bowen (220 millioner), Jordan Hugill (100 millioner), Robert Snodgrass (120 millioner).



Hvem er bedre enn TV 2s Premier League-ekspert og tidligere West Ham-stjerne, Trevor Morley, til å vurdere hva klubben bør gjøre for å ta enda flere steg.

Engelskmannen som gjorde bergenser av seg på 90-tallet har 214 kamper for West Ham og 70 mål.

I tre sesonger var han toppscorer for West Ham. Nå er det Michail Antonio som scorer målene til West Ham, men Morley mener at klubben burde vurdere å hente enda en spiss. Helst en god en.

– Jeg mener at de bør kjøpe en toppspiss. Antonio er god, men han sliter litt med skader, også har de kamper i Europa. De trenger litt mer konkurranse på topp. Jeg tror også de kunne gjort det lurt i å oppgradere seg på stopperplass, men de har noen lovende unggutter der.

– Jeg tror ikke West Ham kommer til å gjøre noe særlig i januarvinduet, sier Morley.

FAVORITT: Trevor Morley ble en stor publikumsfavoritt under sine år i West Ham. Foto: ACTION IMAGES

TV 2s ekspert mener likevel én ting er viktigere enn å forsterke laget. Å beholde lagets største stjerne. Declan Rice.

– Han betyr alt og det kommer til å komme en tid der han drar, for han er nesten for god til å spille for West Ham. Han er en inspirasjon og en klar leder til tross for sin unge alder. Han ser ut til å kose seg i West Ham og spiller ute i Europa med dem, så jeg tror ikke han drar i januar. Men jeg tror nok det skjer innen de neste to årene.

– Det kommer til å bli vanskelig å stoppe ham fra å dra. Han er perfekt for Manchester United, men jeg tror nok at Chelsea og kanskje Manchester City også vil ha et ord med i laget, sier Trevor Morley.

Tottenham Simens dom: Hva trenger de: Forsterke elleveren. Hvilke spillere burde de vurdere: Franck Kessié, Corentin Tolisso og Paulo Dybala. Tidligere januarsigneringer: Steven Bergwijn (300 millioner), Lucas Moura (280 millioner), Andros Townsend (160 millioner), Dele Alli (65 millioner), Robbie Keane (160 millioner), Jermain Defoe (160 millioner), Wilson Palacios (150 millioner).

Antonio Conte skal inn i sitt første overgangsvindu som Tottenham-manager. Den italienske trofégrossisten har trolig store ambisjoner, men hvor mye moro han får ha det i januar, er det én mann som bestemmer.

Daniel Levy.

TØFF I FORHANDLINGENE: Tottenham-toppen Daniel Levy. Foto: DAVID KLEIN

– Tottenham sitt overgangsvindu tror jeg kan bli kjempespennende. Hvor hardt er Daniel Levy villig til å satse? Han har en verdensklassetrener og en verdensklassearena. Det virker som om det endelig er noe positivt rundt klubben, og vi vet at Conte krever mye.

– Dersom Levy har mulighet og tør å satse under dette overgangsmarkedet, så tror jeg Tottenham kan oppnå det de ikke har fått til tidligere. Å skape et virkelig godt lag, mener TV 2s ekspert.

Stamsø-Møller lister opp to midtbanespillere som kunne forsterket Tottenham. AC Milans Franck Kessié og Bayern Münchens Corentin Tolisso. Begge to er på utgående kontrakt og kan dermed trolig hentes for en billig penge i januar.

– Kessié hadde vært bra. Jeg tenker egentlig at den sentrale midtbanen er brukbar, men jeg tror Conte har lyst på mer. Da seiler Kessié og Tolisso opp som to kandidater.

BEIST: Franck Kessié har herjet i Serie A i en årrekke. Nå kan Premier League være neste stoppested for ivorianeren. Foto: DANIELE MASCOLO

– Han hadde ikke tatt Tottenham-jobben uten lovnader om forsterkninger, sier Stamsø-Møller.

En annen som kan være mulig å hente på billigsalg, er Juventus-stjernen Paulo Dybala.

Tottenham var ryktet til argentineren i sommer, men nå er Dybala på utgående kontrakt – noe som betyr at han kan snakke med nye beilere 1. januar, uten at Juventus trenger å informeres.

– Dybala er en mulighet. Potensialet hans ... han har variert mye for Juventus i det siste, men toppnivået hans er det få som matcher. Conte har alltid vært flink til å få ut det beste av spillerne sine, så dersom det er mulig å få til en god avtale, hvem vet?

Manchester United Simens dom: Hva trenger de: Høyreback, midtstopper og sentral midtbanespiller. Hvilke spillere burde de vurdere: Franck Kessié, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni og Declan Rice. Tidligere januarsigneringer: Juan Mata (400 millioner kroner), Bruno Fernandes (650 millioner kroner), Amad Diallo (220 millioner), Alexis Sánchez (340 millioner), Wilfried Zaha (120 millioner), Nemanja Vidic (100 millioner).

Siden 2014/2015-sesongen har Manchester United brukt rundt 10.2 milliarder kroner på nye spillere. De siste årene har United signert Harry Maguire (870 millioner), Donny van de Beek (390 millioner), Aaron Wan-Bissaka (550 millioner) og Fred (600 millioner).

Nå mener Stamsø-Møller det er på tide man ser seg selv i speilet og erkjenner hva United har gjort på overgangsmarkedet de siste årene.

– Nå må man jo kanskje snart erkjenne at en del av disse kjøpene vi har omtalt som gode kjøp, og som har brakt klubben fremover, rett og slett ikke er blinkskudd i det hele tatt. Da tenker jeg spesielt på Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka. Det ble brukt vanvittige mye penger på dem, og sett i ettertid er det spillere med helt grei kvalitet.

– De har havnet i en situasjon hvor de må kjøpe en ny høyreback, selv om de betalte en halv milliard for Wan-Bissaka for kun få år siden.

SLITT: Aaron Wan-Bissaka har ikke slått ut i full blomst enda for Manchester United. TV 2s ekspert mener tålmodigheten bør være slutt nå. Foto: Francesco Scaccianoce

– De må ha inn en ny midtstopper dersom man ser på hvordan de spiller under Ralf Rangnick. Maguire passer ikke inn i hans måte å spille på. Raphaël Varana har det formatet, men ikke de andre. Å hente midtstoppere har vist seg å være veldig vanskelig og veldig dyrt. Man må opp på nivået til Ruben Dias og Virgil van Dijk for å ta igjen forspranget til lagene foran. Varane er god nok, men Maguire er helt i en blindgate. Han må virkelig skjerpe seg. Jeg er i tvil om han er god nok for å spille den fotballen de spiller nå.

Samtidig tror ikke Stamsø-Møller at United kommer til å foreta seg noe særlig på stopperplass i januar.

– De har nok neppe gitt opp Maguire, og det har egentlig ikke jeg heller.

Stamsø-Møller mener United bør se etter samme spillere som en del av konkurrentene deres. Han lister opp både Tchouaméni og Kessié som mulige forsterkninger i midtbaneleddet.

– Tchouaméni hadde vært en god signering for United. Dersom man skal vurdere billigere alternativer og spillere med litt mer erfaring, kunne de vurdert Corentin Tolisso og Franck Kessié, som begge er på utgående kontrakt. Jeg tror begge de to ville vært en oppgradering på det de allerede har.

HET: Aurélien Tchouaméni står trolig på blokken til mange klubber i 2022. Så spørs det om noen klarer å hente ham allerede i januar. Foto: Jonathan Moscrop

– En massiv oppgradering hadde vært Declan Rice. Jeg tror han hadde løst hele midtbanefloken med én eneste gang. Problemet er jo at han naturligvis blir veldig dyr. Også er spørsmålet om Rice vil til Manchester United? Han har trolig veldig gode kort på hånden og kan antakligvis velge og vrake om han skulle forlate West Ham.