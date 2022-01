Salget som hjemsøker Chelsea: – Han var som Messi på trening

Se Chelsea - Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play søndag kl. 17.30.

I fotballen finnes det mange historier om det som kunne vært. Talenter som fikk skader, trenere som fikk sparken, overganger som aldri ble noe av og salg av spillere som senere ble superstjerner.

For noen er historien om Mohamed Salah en slik historie. I januar 2014 ble den forholdsvis ukjente egypteren hentet til Chelsea for en beskjeden overgangssum.

Han var ung, kortklipt, skjeggløs og en spiller som skulle være et alternativ til den etablerte angrepsrekken. En mann for fremtiden.

Og det fikk klubben helt rett i. Mohamed Salah skulle bli en av fremtidens største stjerner.

Men han ble det i Liverpool.

Kuppet kjøpet

Allerede året før Salah ble hentet av London-klubben, fulgte Liverpools speidere nøye med på ham. Den kjappe Basel-vingen hadde med sin fart og teknikk imponert stort den sveitsiske ligaen, og så smått begynt å vise seg frem for resten av Europa.

Han hadde blant annet scoret ett mål mot Chelsea i Europa League – og to mot samme klubb i Champions League.

INNBYTTER: Mohamed Salah klarte aldri å spille seg til en fast plass i Chelseas startellever. Foto: GLYN KIRK

Etter de prestasjonene var Salah, ifølge The Guardian, nær ved å bli hentet av Liverpool for 80 millioner kroner. Men da overgangsvinduet åpnet i januar, la Chelsea 120 millioner på bordet og kuppet det egyptiske talentet.

Det neste året startet Salah bare seks kamper i Premier League. Februar 2015 bestemte klubben seg derfor å låne ham ut til Fiorentina.

I et intervju med ESPN Brasil har daværende Chelsea-manager José Mourinho senere forklart hvorfor:

– Han ba selv om å bli lånt ut, så vi bestemte oss for å gjøre det. Han ville ha mer spilletid for å modne, så vi sendte ham på lån til Fiorentina.

– Messi på trening

Avgjørelsen kom overraskende på noen av klubbens spillere, som hadde latt seg imponere av den unge egypteren på trening i over et år. De var forundret over at han ikke fikk flere sjanser av Mourinho i Chelsea.

Blant dem venstreback Filipe Luis, som i et intervju med The Guardian tidligere i år sa følgende:

– På trening var han som Messi. Virkelig. Spør hvem som helst.

– Da han gikk til Fiorentina, spurte jeg ham: «Hvorfor drar du? Dette er Chelsea». Han svarte: «Jeg trenger å spille». Jeg tenkte at denne gutten er god. Han dro ikke for penger eller å vinne mer, han dro for å vise at han kunne spille, fortsatte brasilianeren.

IMPONERTE I ITALIA: Mohamed Salah fikk fart på karrieren i Fiorentina. Foto: Fabrizio Giovannozzi

Og i Serie A fikk Salah vist hva han var god for. Etter et halvt år i Fiorentina, hentet Roma ham på lån. Året etter ble overgangen gjort permanent.

Salah var blitt avskiltet av Chelsea. Han ble solgt for rundt 140 millioner kroner.

Salahs revansje

Resten av historien er velkjent. I 2016 storspilte krølltoppen i den italienske hovedstaden, sommeren 2017 ble han hentet til Liverpool for rundt 400 millioner kroner.

Salah scoret i Premier League-comebacket mot Watford, så scoret han igjen. Igjen. Og igjen. Da Chelsea sto på motsatt banehalvdel i november, hadde han allerede sendt ni baller i nettet.

Mot sin gamle klubb satte han den tiende, etter å ha blitt spilt gjennom av Alex Oxlade-Chamberlain. Salah unnlot å feire, men pekte mot himmelen.

COMEBACKET: I sitt første møte med Chelsea i returen til Premier League scoret Mohamed Salah. Foto: PHIL NOBLE

Han var blitt en stjerne i Premier League. For en av Chelseas argeste rivaler.

– Jeg fikk ikke spille i Chelsea. Det er bare til å se på statistikken. Jeg fikk aldri sjansen. Men da jeg endelig fikk den, har jeg motbevist en del folk, sa Salah i et intervju med Sky Sports.

– I mitt hode er jeg nødt til å prestere her, for da jeg forlot Premier League, sa jeg at jeg skulle komme tilbake, la han til.

Drogba så kvaliteten

Når kalenderen nå viser 2022, mener mange at Mohamed Salah er verdens beste fotballspiller. Han har vunnet både ligaen og Champions League med Liverpool, vært toppscorer i Premier League og en garantist for målpoeng i flere sesonger.

Akkurat nå er han igjen ligaens toppscorer, og ifølge ekspertene engelsk fotballs ubestridte ener.

– Jeg så på trening, og alle lagkameratene vil si det samme, at det var kvalitet der. Han trengte bare spilletid for å vise talentet og kvaliteten sin, sa Chelsea-legenden Didier Drogba i et intervju med den egyptiske TV-kanalen Mehwar tidligere i år.

Så hvorfor fikk han aldri sjansen i Chelsea?

– Hvis du ser på stallen vi hadde på det tidspunktet, var det ikke enkelt å få spilletid, forklarte Drogba.

Mourinhos forklaring

Eden Hazard, Willian og Oscar var egypterens konkurrenter. Derfor vil heller ikke daværende manager José Mourinho ta på seg skyld for at Salah ble en av verdens beste spillere i en annen klubb enn Chelsea.

– Det var jeg som ba Chelsea om å kjøpe Salah. Men han kom som en ung gutt, som ikke var fysisk klar for å spille. Mentalt var han heller ikke klar. Han måtte tilpasse seg det sosiale og kulturen, det var tøft for ham, sa Mourinho i intervjuet med ESPN Brasil.

Der ble han konfrontert med at klubben kvittet seg med Salah under hans ledelse.

HENTET SALAH: José Mourinho mener han burde få ros for å hente Mohamed Salah til Chelsea, ikke kritikk for at klubben solgte ham. Foto: Glyn Kirk

– Folk sier at det var jeg som solgte Salah, men det er motsatt. Jeg kjøpte Salah, sa Mourinho, og fortsatte:

– Når folk sier at jeg var personen som solgte ham, er det en løgn. Jeg kjøpte ham. Jeg var enig i avgjørelsen om å sende ham på lån, det var nødvendig, for Chelsea hadde nok kantspillere på høyt nivå. Men etter at vi i fellesskap bestemte oss for å sende ham på lån, var ikke avgjørelsen om å selge ham og bruke pengene på en annen spiller min.

Da Salah omsider ble solgt fra Chelsea, hadde Mourinho fått sparken. Uansett ser ikke portugiseren på salget som en tabbe.

– Det gjøres feil i fotball hele tiden. Ofte utvikler spillere seg annerledes enn man forventer, noen når jo aldri det nivået vi hadde forventet at de skulle nå, sa han.

Men Salah gjorde det. Søndag får han nok en mulighet til å vise Mourinho og Chelsea at de tok feil.

