«Harry Potter» avslører: Var forelsket i eldre skuespillerkollega

GOD KVELD NORGE (TV 2): Om noen dager slippes gjenforeningen mellom Harry Potter-stjernene. Her kommer de med flere hemmeligheter fra innspillingen.

I november ble det kjent at HBO Max kommer med en «Harry Potter»-spesial, 20 år etter at den første filmen ble laget.

Spesialen har fått navnet «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», og skal sendes 1. nyttårsdag. Her vil det angivelig komme flere avsløringer som fansen aldri har fått vite om før.

En av avsløringene er hovedrolleinnehaver Daniel Radcliffes store forelskelse i en av filmseriens eldre stjerner.

Sendte kjærlighetserklæring

Ifølge Huffington Post forteller 32-åringen at han hadde et svakt punkt for den 23 år eldre Helena Bonham Carter, som spilte dødseteren Bellatrix Lestrange i filmene.

I spesialsendingen deler nemlig Radcliffe en melding han sendte til kollegaen, etter at de fullførte den siste filmen i rekken i 2011.

– Kjære HBC. Det var en fornøyelse å være din kollega og din assistent i form av at jeg alltid endte opp med å holde kaffen din, leser Radcliffe høyt for første gang foran resten av rollebesetningen, før han fortsetter:

– Jeg elsker deg, og skulle ønske jeg hadde blitt født ti år tidligere, så jeg kanskje hadde hatt en sjanse.

Husker øyeblikket

Riktignok er ikke Radcliffe den eneste som deler kjærlighetserklæringer under gjenforeningen. Emma Watson, som spiller Hermine Grang, åpner opp om sin forelskelse for Tom Felton (spiller Draco Malfang), noe hun også har fortalt om tidligere.

Hun forteller at hun husker det nøyaktige øyeblikket hun begynte å kjenne sommerfugler i magen.

FORELSKET: 31-åringen forteller at hun lenge var forelsket i den tre år eldre kollegaen. Foto: Dennis Van Tine/STELLA

– Jeg gikk inn i rommet vi hadde undervisning, og vi fikk i oppgave å tegne Gud sånn som vi trodde han så ut. Tom hadde tegnet en jente på skateboard med capsen på feil vei, sier 31-åringen.

Fra det øyeblikket forteller Emma at hun ble forelsket i den tre år eldre skuespilleren.

Visste om beundringen

– Jeg pleide alltid å kikke etter nummeret hans på rollelisten. Nummeret hans var syv, og hvis han sto på dagens program var det en ekstra spennende dag.

Hun forteller også at Felton betraktet henne nærmest som en lillesøster, og at dette irriterte henne.

Felton forteller at han lenge visste om Watsons beundring.

– Noen fortalte det til meg i sminkerommet en gang, tror jeg, sier Felton i spesialen.

Watson og Felton ble aldri sammen, men har beholdt det nære vennskapet de utviklet under innspillingen.