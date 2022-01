Få vet hvem norske Hakan (22) er - men flere millioner har hørt låten hans

På gutterommet i Bergen spiller Hakan Akyol (22) av en beat på PC-en, som han har laget selv. For det er det Hakan gjør - produserer musikk på heltid.

Få vet nok hvem 22-åringen er, men flere millioner har hørt låten «Yea Yea», som Hakan har produsert for den avdøde artisten Pop Smoke.

GUTTEROMMET: Hengende på rommet har Hakan en Billboard-plakat fra da han toppet Billboard-listen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– De fleste tror jo ikke på det når det kommer opp som et tema. Mange på min alder vet hvem Pop Smoke er - og har hørt hele albumet. Så det er morsomt å se reaksjonene til andre, sier Hakan til TV 2.

Albumet til Pop Smoke debuterte i juli 2020 som nummer én på en av verdens viktigste hitlister - «Topp 200» på Billboard. Samtidig har låten «Yea Yea» flere millioner avspillinger.

En heltidsjobb

For Hakan begynte musikkinteressen allerede på barneskolen, men det var ikke før han ble eldre at 22-åringen begynte å lage sine egne beats. Alt som skulle til var en datamaskin og god dose kreativitet.

– Jeg har hatt litt deltidsjobber tidligere, men nå lever jeg bare av musikk, sier han.

Hakan har benyttet koronapandemien til å sitte inne og jobbe til sent på kveld med å lage beats. Den unge musikkprodusenten anslår at han produserer mellom 50 til 100 beats i løpet av en måned.

GAVE: Hakan viser fram en pute med låtnavnet «Yea Yea», som moren har strikket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Nylig var han også i Los Angeles for å jobbe med andre store navn innen musikkindustrien.

– Jeg må ærlig innrømme at det fortsatt er vanskelig å forstå hvor stort dette er. Det er spesielt vanskelig når man sitter i lille Bergen, sier han.

Hakan legger ikke skjul på at det kan bli gode penger av å lage musikk, men at det krever hard jobbing. Selv har han ikke konkret oversikt over hvor mye han har tjent på låten.

SKUTT: Den amerikanske rapperen under Astroworld-festivalen i november 2019. Pop Smoke ble skutt og drept tre måneder senere. Foto: Suzanne Cordeiro / Afp

– Man kan tjene gode penger av musikk, men det er ikke enkelt, og selv om man har en stor låt, betyr ikke det at man er økonomisk sikker i all evighet. Man må være dedikert og jobbe hardt, legger han til.

Pop Smoke: Skutt og drept

Pop Smoke var allerede på god vei til å bli superstjerne i USA da Hakan fikk en spennende meldingsforespørsel på Instagram. Teamet til Pop Smoke var nemlig interessert i å kjøpe en beat Hakan hadde laget, som de hadde kommet over på YouTube.

– Det var veldig spesielt. Jeg tror aldri jeg har kjent på en lignende følelse noen gang. Spesielt fordi meg og en kompis hadde begynt å høre på Pop Smoke et par måneder før jeg fikk den meldingen sier Hakan.

MUSIKKPRODUSENT: Hakan Akyol går under navnet artistnavnet HakZ. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men Pop Smoke ble selv aldri med på oppturen av sitt eget album. Fire måneder etter Hakan fikk den spennende meldingen, ble artisten skutt og drept i en leilighet i Hollywood.

– Jeg husker at jeg fikk vite nyheten fra noen venner av meg. Pop Smoke er jo på min egen alder, så det var utrolig trist.

Flere bergensere på listen

Men Hakan er ikke alene om å starte en musikkarriere fra gutterommet i Bergen. Både Kyrre Gørvell-Dahll (30) - bedre kjent som Kygo - og Alan Walker (24) har begge bidratt godt på verdens viktigste hitlister.

– Det blir ikke større for Hakan. Det er som Champions League i musikkbransjen, sier musikkjournalist Asbjørn Slettemark til TV 2.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark spår et godt år for Hakan Akyol. Foto: Rune Blekken / TV 2

Kygo, Alan Walker - og nå Hakan - er alle fra samme bydel Fana i Bergen.

– Avstanden mellom de største stjernene og ned til ungdommer, er mye kortere. Hvor gammel var Hakan da Kygo slo gjennom? Kanskje rundt tidlig tenårene. Det inspirerer jo ungdommer i nærområdene til å sette i gang.

Slettemark spår at 2022 kan bli et godt år for Hakan.

Hakan Akyol anslår at han lager mellom 50 til 100 beats i løpet av en måned. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nå har han gjort en viktig jobb i Los Angeles og vært i en del rom med viktige artister, som etter hva jeg har hørt, har gitt positive resultater. Etter hva jeg forstår skal han tilbake til våren og inn i de samme rommene. Skjer de riktige tingene og den riktige magien, så kan det bli et kjempestort 2022 for ham.

Fremtidsplaner

Tilbake på gutterommet drømmer Hakan om å samarbeide med store artistnavn, som blant annet Drake (35) og Ariana Grande (28). Men om det er i fremtidsplanene - er Hakan hemmelighetsfull om.

– Det er nok mange jeg kunne tenkt meg å jobbe med, men det viktigste for meg er å lage god musikk som kan gi lytterne en god opplevelse, avslutter Hakan.