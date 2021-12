Har aldri sett City bedre: – Må klype meg i armen

Se Brentford - Manchester City i kveld klokken 20.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Etter at Liverpool gikk på en smell mot Leicester og tapte tirsdag, kan Manchester City øke forspranget på toppen av Premier League-tabellen til ni poeng. De lyseblå møter Brentford borte onsdag kveld.

Der kan de forlenge en seiersrekke i Premier League som strekker seg til ni kamper. Forrige gang City avga poeng var i hjemmetapet for Crystal Palace 30. oktober.

Gjenopplev nimålskampen mellom Manchester City og Leicester i videovinduet øverst!

TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt kan ikke huske å sett City bedre.

– Det er så eksepsjonelt. Man må klype seg i armen og bare se hvor sykt gode de er, sier han om det Pep Guardiolas mannskap har levert på banen de siste to månedene.

– Komplett

Det sier han vel vitende om at serielederne også forrige sesong hadde en lang rekke med 21 seiere i alle turneringer.

– De er så gode at det er overraskende når de ikke vinner. Det City holder på med om dagen er ganske komplett. Det er voldsomt å se på, sier han.

Rystet Klopp til TV 2: – Jeg har ingen forklaring

For pressekontakt i Manchester Citys skandinaviske supporterklubb, Ole Fuglestad, er det artige dager å følge favorittlaget. Spesielt imponert er han over hvor gode City er blitt uten en rendyrket spiss på banen.

– Jeg har ikke sett dem bedre. Det er jo bemerkelsesverdig at de scorer så mange mål uten spiss. Jeg trodde ikke det ville gjenta seg fra i fjor, men nå virker det som Guardiola har bygget et nytt system som er enda bedre.

Thorstvedt har latt seg imponere av spesielt to spillere.

– Bernardo Silva er for øyeblikket en av verdens beste fotballspillere. Han er teknisk utrolig god, men har og avslutningsegenskaper og jobber sinnssykt godt. Så har man Joao Cancelo som er god, og på en måte er en back på en ny måte.

Irritert over City

De siste tre kampene har City scoret 17 mål, seks av dem mot Leicester for bare tre dager siden. Det virker nærmest ustoppelig å sette en kjepper i hjulpet på toget som bare dundrer på videre.

– Forskjellen i ligaen blir bare større og større. Selv om de andre lagene kan vært ordentlig gode er det vanskelig å konkurrere mot noen som vinner alle kampene. Det holder ikke med seier hjemme og uavgjort borte som det gjerne gjorde i gamledager, sier Thorstvedt.

Det er noe Liverpool merker. De røde har plukket godt med poeng og scoret like mange mål som Manchester City ved halvspilt sesong, men poengtap kan koste dyrt.

Stusser på Vardy-skade: – Her kommer det en kodet melding

– Vi er jo nesten historisk gode og har hatt et mannskap som har prestert enormt bra. Derfor et det litt irriterende at City har det nivået inne, sier daglig leder i Liverpools norske supportklubb Tore Hansen.

Det er likevel ikke de lyseblå rivalenes fryktinngytende form som bekymrer mest. Snart mister Liverpool stjerner som Sadio Mané og Mohamed Salah til Afrikamesterskapet i januar.

– De neste ukene kan fort prege resten av sesongen. Jeg frykter jo at City kan dra i fra, selv om vi på ingen måte har gitt opp tittelen. City er ikke uovervinnelige, og plutselig henger man på dem igjen, sier Hansen.

I City-miljøet er det ikke innkassert noen tittel.

– Det skal ikke mer enn to-tre skader til eller et koronautbrudd. Vi har ikke vunnet noe enda, sier Fuglestad i Citys supporterklubb.

Trenerens spesielle stil hylles med egenkomponert låt

Forventer ny kalasseier

Heller ikke Thorstvedt tror City kan senke skuldrene enda, selv om han sier oddsen er lav for en ny Premier League-tittel.

–Jeg tror ikke det er kjørt enda. Det er ikke normalt å vinne alle kampene, og City kommer til å gå på noen smeller. Liverpool har vært eksepsjonelt gode denne høsten. Det må være frustrerende for dem, for City har vist med måten de spiller på at de er tog det er vanskelig å stoppe, sier Thorstvedt.

Á poeng med Liverpool ligger Chelsea, som har fått en formdupp i det siste. Skal det bli tittelkamp må fort Romelu Lukaku heve seg.

– De må få han skikkelig i gang. Offensivt har det ikke glidd så bra som hos de to andre lagene, og de sliter litt med rytmen. Hvis Liverpool vinner ligaen blir jeg overrasket, men om Chelsea gjør det blir jeg veldig overrasket, sier han.

London-laget skal også i aksjon onsdag kveld. De møter Brighton på Stamford Bridge fra klokken 20.15 på TV 2 Sport Premium 2.

Thorstvedt forventer at også Brentford får kjørt seg i kveld.

– Alt annet enn en klar seier vil være en stor overraskelse. Men man må huske på Chelsea-kampen der nylig, som var veldig ufortjent at de tapte. Det er nok en kamp publikum ser frem til, tror eksperten.