Tror på århundrets reisebonanza

Nye smittebølger med omikron-varianten rundt om i verden gjør at mange endrer ferieplanene for neste år. Men reiseselskapene tror reisingen kan ta seg opp ganske raskt.

I en spørreundersøkelse fra Tryg Forsikring svarer 3 av 10 at planlagte utenlandsferier for neste år har blitt endret på grunn av situasjonen med koronaviruset.

De fleste håper at koronasituasjonen skal roe seg frem mot sommeren, og at man igjen kan reise til utlandet uten restriksjoner. Det tror Terje Berge, kommersiell direktør for nettportalen Finn Reise, vil føre til veldig stor reiseaktivitet blant nordmenn.

Terje Berge er kommersiell direktør for reise hos Finn. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg tror vi får århundrets reisebonanza hvis restriksjonene blir borte. Mange har spart penger under pandemien, og er veldig reiselystne.

Den samme effekten tror Vings country manager Marie-Anne Zachrisson på.

– Vi vet at alle undersøkelser viser at reiselysten er stor og at nordmenn drømmer om å reise utenlands på ferie. Den beste testen fikk vi i september da daværende justisministeren ønsket alle «god tur» – da «boomet» det virkelig i salget, sier hun.

Hun tror noe slikt kan skje på nyåret. Mange har allerede bestilt tur i sommerferien.

– Hvis boosterdoser er på plass hos den voksne befolkningen og smitten generelt synker, så tror jeg absolutt at vi kan oppleve det snart igjen. Normalt er januar en måned hvor mange planlegger sommerferien med familie og venner. Mange som ikke fikk reist sommeren 2020 eller 2021 har allerede bestilt sin ferie, fortsetter hun.

Kommer med tips

Berge i Finn Reise kommer med et tips til nordmenn som planlegger utenlandsreise til sommeren.

– Prisene som ligger ute, er også ganske rimelige. Nå som man kan få fleksible avbestillinger, så kan det kan være verdt å sjekke sommeren allerede nå. Man har lite å tape på å holde av allerede nå.

Han forteller at nordmenn er tradisjonelle når de velger sine reisemål, og spår at de norske ferievinnerne Spania, Hellas og Kroatia kommer til å være på toppen på salgslistene til sommerferien.

Færre bestillinger utenlands

Reiseselskapene merker også at høye smittetall og nye restriksjoner har påvirket nordmenns reiselyst utenlands i månedene fremover.

– Vi ser at andelen som bestiller til Norge kontra utlandet stiger. Det er det samme som vi så i begynnelsen av pandemien. Da var det 90 prosent av bestillingene som gikk til Norge. Forskjellen er ikke så stor som i starten, men det er betydelig mengde som går til Norge nå.

Han sier at mange bestiller hytter og feriehus, i stedet for å dra til utlandet.

– Vi har hatt mange bestillinger på feriehus og hytter til jul og nyttår på de store destinasjonene som Trysil, Hemsedal og Geilo. Det er en stor endring til norgesferie i denne perioden.

Men én klassiker for nordmenn er det fortsatt mange som reiser til, selv med restriksjoner.

– Reiser til Kanariøyene og Spania ser vi fortsatt mye av. Det er mange av de som har bestilt langt vei i fremveien, og det er få som har avbestilt. Det er forbausende få som har avbestilt varmen i Spania i vinter.

Det samme ser Zachrisson i Ving.

Positiv: Anne-Marie Zachrisson i Ving. Foto: Privat

– Når smittetallene økte både i Norge og i Europa i ukene før jul, la det en demper på salget med kort tid til avreise. Jul- og nyttårshelgene er høysesong for oss som sender nordmenn på ferie til sol og varme. De mest populære avreisedatoene solgte bra allerede for ett år siden. Det er Kanariøyene (Gran Canaria og Tenerife) og Kapp Verde som er de største reisemålene våre i vintersesongen, forteller hun.

USA og Storbritannia fortsatt populære

Selv med veldig høye smittetall, er både USA og Storbritannia høyt oppe på listene blant nordmenn sine favorittdestinasjoner.

I USA har man nå endret den anbefalte isolasjonstiden for koronasmittede som er asymptomatiske til fem dager. De siste fem dagene må man bruke maske rundt folk. Internasjonale reisende til USA må bevise at de er fullvaksinert og har tatt en negativ koronatest innen en dag før avreise.

På Finn sine sider er USA et populært reisemål.

– Da USA sa de skulle åpne opp i november, gikk USA opp på topplisten vår. Siden da har det ikke vært noen endring av betydning, forteller Berge i Finn reise.

Han er også overrasket over hvor mange som reiser over Nordsjøen til Storbritannia.

– Det er forbausende mange reiser til London, selv med alt som skjer der. Veldig mange bestiller dit, og det er mange som også reiste dit julen. Fotballturer ser vi mye av, forteller Berge.

I Storbritannia er isolasjonstiden endret til sju dager, før man kan teste seg ut med to negative tester. Før avreise til Storbritannia må man avlegge negativ test, levere inn innreiseskjema, og ta en PCR-test innen to dager etter man har kommet til landet. Da er man i isolasjon til man eventuelt tester negativt.

Ving sender mange fotballsupportere til Storbritannia. Zachrisson forteller at de jobber hardt for at de reisende skal føle seg trygge.

– Det er lagt mye godt arbeid i å sikre at våre gjester til Storbritannia har fått hjelp med vaksine- og test-info for å kunne oppleve sitt favorittlag spille.